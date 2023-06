La Juventus è reduce da una stagione travagliata. Senza nemmeno la sicurezza di giocare la Conference League (a metà mese l'Uefa comunicherà le risultanze della propria indagine relativa ai bilanci del bianconeri che hanno invece chiuso ogni vertenza in patria), la dirigenza bianconera potrebbe orientare la prossima sessione di Calciomercato all'acquisto di giocatori di prospettiva. Tra i molti nomi presenti sul taccuino dei bianconeri, Iván Fresneda e Riccardo Orsolini potrebbero essere i profili ideali per dare vitalità alle corsie esterne in casa bianconera.

Nato a Madrid nel 2004, Fresneda ha fatto tutte le trafile giovanili tra il Leganes e Real Madrid, prima di esordire con il Real Valladolid il 5 gennaio 2022. Considerato uno dei giovani calciatori più promettenti all'interno del panorama calcistico europeo, lo spagnolo potrebbe lasciare la sua attuale squadra dopo la retrocessione in Segunda Division.

Diverso il discorso per il ventiseienne esterno mancino italiano. L’eventuale acquisto di Orsolini andrebbe a colmare il vuoto che potrebbe lasciare Angel Di Maria nel caso in cui l’argentino decida di non proseguire la sua avventura a Torino. Sull'azzurro c'è il forte interesse di Fiorentina e Lazio, con i biancocelesti in grado di garantire la partecipazione alla prossima Champions League.

Fresneda ha una clausola di rescissione di circa 20 milioni di euro

Alla Juventus, il calciatore spagnolo andrebbe a colmare le lacune emerse durante l'ultimo campionato e derivanti dalla mancanza di un esterno destro da alternare prima a Juan Cuadrado e poi a Mattia De Sciglio.

Forte fisicamente, Fresneda è dotato di un'ottima velocità che gli consente di sovrapporsi con facilità durante la fase offensiva.

Dotato di un eccellente tecnica di base, l'esterno destro spagnolo ha mostrato ottime qualità sia nei cross, sia durante la fase di palleggio.

Fresneda ha molti estimatori in Europa, Milan e Arsenal su tutti. Inoltre, con la retrocessione della sua attuale squadra, la clausola di rescissione potrebbe essere rivista al ribasso.

Orsolini ha una valutazione di circa 15 milioni di euro

Il giocatore marchigiano indossa la maglia del Bologna dal 2018 con cui vanta 184 presenze ufficiali e 46 gol. Mancino naturale, fa della velocità la sua arma migliore.

Orsolini predilige giocare sulla corsia di destra, questo al fine di poter sfruttare la conclusione con il suo piede preferito. Tecnico e forte fisicamente, l'esterno del Bologna è dotato di un ottimo tiro dalla distanza. Adatto a moduli come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, Orsolini potrebbe essere il giocatore ideale da affiancare a Dusan Vlahovic, qualora l'attaccante serbo restasse alla Juventus.

Sull'esterno azzurro c'è però l'interesse di altre squadre italiane. Su tutte la Lazio.

La squadra di Maurizio Sarri è in cerca di rinforzi per la prossima stagione data la qualificazione alla Champions League che potrebbe comportare importanti investimenti in chiave calciomercato da parte del presidente Lotito.