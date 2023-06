La Juventus anche nella stagione 2023-2024 continuerà a dare fiducia ai giovani. Una scelta motivata non solo da ragioni finanziarie, ma anche dall'obiettivo di creare un nuovo progetto vincente, formando una squadra competitiva a lungo termine.

Secondo quanto riportato su Twitter dal profilo Enganche, la Juventus avrebbe individuato in Carnesecchi il possibile erede di Szczesny nel ruolo di portiere. Dopo una buona stagione con la Cremonese, il giovane portiere italiano ritornerà all'Atalanta, che ne detiene i diritti. La Juventus vorrebbe ottenere una prelazione per Carnesecchi, considerando che i bergamaschi avrebbero chiesto in prestito dalla Juventus il centrocampista Fabio Miretti.

Questa trattativa potrebbe prendere forma nelle prossime settimane.

Il giocatore Miretti potrebbe trasferirsi in prestito all’Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Fabio Miretti potrebbe trasferirsi all’Atalanta in prestito nel Calciomercato estivo. Un giocatore che sarebbe gradito da Gasperini, che sta cercando centrocampisti bravi nell’inserimento. Il classe 2003 nella società lombarda avrebbe la possibilità di raccogliere più minutaggio e di fare il definitivo salto di qualità. Una cessione che agevolerebbe l’arrivo di Carnesecchi, che dopo il prestito alla Cremonese ritornerà all’Atalanta. Il giovane portiere piace molto alla Juventus per il dopo Szczesny. A proposito del titolare bianconero come confermano diversi giornali sportivi si sarebbe attivato il rinnovo automatico del contratto per un’altra stagione.

Attualmente l’intesa contrattuale con la società bianconera è fino a giugno 2025 ma potrebbe essere ceduto in caso di offerta importante. La Juventus potrebbe lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe diverse società inglesi, fra queste anche il Tottenham che sta lavorando alla sostituzione di Lloris.

Ha più o meno la stessa valutazione di mercato Carnesecchi, che però a differenza di Szczesny si accontenterebbe di un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione e inizierebbe come alternativa a Perin.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo considerando l'esigenza di rinforzare le fasce difensive.

Per quella sinistra piacciono Fabio Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza, per quella destra Emil Holm dello Spezia. Si parla anche della possibile partenza di Vlahovic, soprattutto in caso di permanenza di Allegri nella società bianconera. La Juventus valuterebbe offerte vicino ai 100 milioni di euro, anche se in questo momento le società interessate vorrebbero offrire contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico, ci riferiamo a Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea.