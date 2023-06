'Penso che i tifosi sbaglino a volere Allegri via dalla Juventus. Ha dovuto sopportare una stagione difficilissima e ha portato comunque in una posizione di classifica accettabile. Sarebbe comunque terza’. Queste le dichiarazioni di Walter Sabatini a Tmw Radio. Il direttore sportivo ha aggiunto: ‘Allegri dovrebbe essere lasciato in pace. Io alla Juve? Non dirai mai di no, ci andrei subito’. Dichiarazioni importanti quelle dell’ex dirigente fra le altre di Salernitana, Roma e Bologna, che ha parlato anche del possibile arrivo di Giuntoli nella società bianconera.

Walter Sabatini sul possibile arrivo di Giuntoli alla Juventus

‘Molto strano che la Juventus debba attendere l’arrivo di Giuntoli. La Juve non ha mai aspettato nessuno, ma credo che il dirigente toscano sia una scelta oculata. Cercare di però prendere un tesserato sotto contratto con ADL non è semplice’. Queste le dichiarazioni di Sabatini sul possibile ingaggio di Giuntoli da parte della Juventus. Ha poi parlato della scelta del Milan di mandare via Maldini e Massara sottolineando come il gesto della proprietà sia stato arrogante considerando il lavoro fatto dai due dirigenti dal punto di vista sportivo ed economico. Il mercato portato avanti nello scorso Calciomercato estivo non è stato ideale ma a detta di Sabatini i due hanno contribuito alla crescita evidente del Milan, che ha vinto il campionato la scorsa stagione e che ha raggiunto la semifinale di Champions League in questa.

Sabatini ha parlato anche di Tare e Massara

Sull'addio di Igli Tare alla Lazio, Sabatini ha commentato: "È una cosa strana e inaspettata. Dire Tare significava dire Lazio. Ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, prendendo decisioni importanti e ottenendo risultati. Non me lo aspettavo. Disaccordi con Sarri? Il calcio è uno solo e bisogna giocare per vincere le partite.

Non è mai una questione di modulo. Queste sono cose che si superano attraverso il confronto e la comunicazione. Lotito? È un grandissimo presidente, rispettoso dei ruoli, non è mai stato invadente con un allenatore. Abbiamo avuto discussioni a causa dei nostri caratteri, ma non abbiamo mai avuto disaccordi su questioni fondamentali".

Sul possibile arrivo di Massara al Napoli con Italiano, Sabatini ha commentato: "Lo vedo bene ovunque. Ha una conoscenza importante di un mercato importante come quello francese, ma non solo. La sua formazione e cultura gli permettono di adattarsi a qualsiasi ambiente, club o allenatore. A Napoli, troverebbe il modo di fare le cose con grande discrezione".

Sabatini ha parlato anche di Casadei e Mourinho

Riguardo a Casadei, Sabatini ha affermato: 'Con me sarebbe stato titolare nella Roma, per esempio. Mi piace molto, non era necessario l'Under-20 per scoprirlo'. Infine, sulle critiche a Mourinho, Sabatini ha dichiarato: "Fa bene a rimanere in una città che lo ama in modo religioso. Deve lavorare e vivere in una città che lo ama. Non penso possa trovare un amore altrettanto grande altrove come quello che ha a Roma".