Ultima tappa di una stagione che ha visto il Milan volare tra alti e bassi con una sola costante: il pubblico sempre presente. Anche nell'ultimo atto, i rossoneri potranno contare sul tutto esaurito di San Siro, un evento comunque storico dato che al termine della gara ci sarà l'addio, da calciatore, di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Da capire se in futuro resterà ancora attivo nel mondo del calcio giocato o se passerà ad altri ruoli, ma lo svedese sembra determinato a fare un altro anno, magari spostandosi di poco dalla sua Milano e raggiungendo Monza del suo caro amico Adriano Galliani.

Per uno dei tanti addi al Milan che ci dovrebbero esserci questa sera, un rinnovo pesante dovrebbe iniziare dal primo minuto. Rafael Leao ha detto si al Milan fino al 2028 e vuole diventare sempre più leader della squadra di Pioli. Una partita che ha poco da dire per i padroni di casa che possono solo migliorare le statistiche senza scalare posizioni e senza ottenere nulla di più della gloria. Pioli però sembrerebbe intenzionato a schierare comunque i titolarissimi per onorare la nuova maglia e per rispetto dei propri tifosi dopo la vittoria del Milan contro la Juventus che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League. La vittoria per il Milan vorrebbe dire piazzarsi al secondo posto per punti in casa dopo lo straordinario campionato del Napoli.

L'ultima partita giocata dal Milan a San Siro porta alla mirabolante vittoria contro la Sampdoria.

One last time for this season! Forza Miiiiilan! 🧏❤️🖤#MilanVerona #SempreMilan

Brought to you 𝙬𝙚𝙛𝙤𝙭 pic.twitter.com/fgCW9vUxm3 — AC Milan (@acmilan) June 4, 2023

Dall'altro lato ci sarà un Hellas Verona pronto a lottare fino all'ultimo secondo alla caccia della salvezza.

Le orecchie della panchina di Zaffaroni saranno sul campo di Roma dove lo Spezia a pari punti con gli scaligeri. Per il tecnico all'ultima spiaggia in Serie A c'è un recupero importante ovvero quello di Lazetic che al Milan ha sempre creato molti problemi, ma anche gli stessi Faraoni, Gaich e Djuric in tempi non troppo recenti hanno lasciato il segno contro il diavolo.

Tra le tifoserie aleggia una storica rivalità e una sorta antipatica che porterà ancora più tensione ad un match e che dovrà essere ben gestito, altrimenti, vista la posta in palio per gli ospiti, rischia di sfuggire di mano. L'arbitro dell'incontro sarà quindi un fischietto internazionale, il signor Paolo Valeri della Sezione CAN di Roma 2 dedicata a Riccardo Lattanzi.

La lista dei giocatori di Zaffaroni per la partita con il Milan:

Portieri: Berardi, Perilli, Montipò;

Difensori: Cabal, Ceccherini, Coppola, Dawidowicz, Depaoli, Doig, Faraoni, Hien, Magnani, Zeefuik;

Centrocampisti: Abildgaard, Hrustic, Lazovic, Sulemana, Tameze, Terracciano, Veloso, Verdi;

Attaccanti: Braaf, Djuric, Gaich , Kallon, Ngonge.

Milan - Hellas Verona: le quote e il pronostico dell'ultima di campionato

I bookmakers condannano gli ospiti alla Serie B. La vittoria del Milan infatti viene quotata 1,65 contro la vittoria dell'Hellas Verona a 5,25. Il pareggio che potrebbe non servire, ma tutto condizionato da quello che faranno Roma e Spezia si piazza a 3,85 quota molto interessante. L'over 2,5 si trova a 1,90 mentre l'over 3,5 a 3,20 potrebbe fare gola qualora Olivier Giroud e compagni volessero dare un segnale alla coda del campionato. LA vittoria per 1-0 è il risultato con la quota più bassa a 6,25 seguito dal 2-0 e dallo 1-1 che si piazzano a 7,75 infine il 2-1 a 8,50 potrebbe essere una soluzione interessante e ben remunerativa.

Con 3,90 è il bomber francese Olivier Giroud ad avere i favori del pronostico come calciatore che apre le danze del gol, seguito da Rafael Leao a 5 e dalla coppia Divock Origi e Ante Rebic a 7,25. Per l'Hellas Verona c'è un terzetto di giocatori che a 9,50 si piazzano al primo posto tra gli avversari e si tratta di Gaich, Djuric e Ngonge due su tre dovrebbero partire titolari.