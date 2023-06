L’Inter monitora i profili che potrebbero rinforzare la formazione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Si cercano soprattutto dei difensori poiché Milan Skriniar è ad un passo dal trasferimento al Paris Saint Germain.

Il nome delle ultime ore potrebbe essere quello di Kalidou Koulibaly del Chelsea. Il centrale non ha giocato molto quest’anno e potrebbe così ritornare in Italia. I rapporti tra i due club sono buoni dopo l’affare Lukaku, il senegalese potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di ricatto.

Nacho e Chalobah se dovesse partire Skriniar

I dirigenti meneghini starebbero inoltre sondando anche Nacho del Real Madrid (in Spagna le notizie aprirebbero ad una trattativa in stato avanzato) che potrebbe firmare un triennale, e Trevoh Chalobah, di proprietà sempre del Chelsea. Il calciatore sarebbe stato già trattato nella scorsa estate e sarebbe stato consigliato proprio da Romelu Lukaku. Può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro ed essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto.

L'Inter studia i colpi Sergej Milinkovic Savic e Koopmeiners

La società presieduta dagli Zhang potrebbe accontentare Inzaghi provando ad acquistare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio.

Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e non dovrebbe rinnovare il suo rapporto coi biancocelesti. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 35 milioni di euro con l'Inter che potrebbe mettere sul piatto una contropartita che potrebbe essere il giovane Fabbian o l’attaccante Sebastiano Esposito. Entrambi si sono messi in evidenza con Reggina e Bari, soprattutto l’attaccante sarebbe molto stimato da Sarri.

Nelle idee dell’Inter ci sarebbe anche il nome di Teun Koopmeiners dell’Atalanta che interesserebbe molto anche alla Juventus. La sua valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro. Il centrocampista potrebbe essere un'alternativa molto valida per sostituire Roberto Gagliardini che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Thiago Motta nel radar della Juventus

Venendo alla Juventus, i bianconeri devono ancora decidere se confermare Massimiliano Allegri che non ha soddisfatto soprattutto a livello di rendimento in Europa. Si potrebbe allora pensare ad una separazione con buonuscita in quanto il tecnico ha un contratto fino al 2025.

La soluzione per il futuro potrebbe essere così costituita da Thiago Motta, nome low cost e trattato nelle scorse settimane anche dall'Inter. L'ex centrocampista dell'Inter interesserebbe per come valorizza i giovani e per la qualità di gioco che la formazione emiliana del Bologna ha espresso in questa stagione.