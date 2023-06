Il calcio è in evoluzione, lo dimostra la crescita recente dell'Arabia Saudita, che sta investendo in maniera decisa cercando di portare tutti i migliori giocatori nel suo campionato. Basti pensare a Cristiano Ronaldo, ma anche ai vari Benzema, Kantè, Koulibaly. Si era parlato anche del possibile trasferimento di Massimiliano Allegri all'Al-Hilal, ma il tecnico ha deciso di rimanere alla Juventus rispettando il contratto in scadenza a giugno 2025. Un altro juventino potrebbe trasferirsi nel campionato arabo, parliamo di Paul Pogba, con diverse società dell'Arabia Saudita che sarebbero pronte ad investire sul suo cartellino.

Il francese è reduce da una stagione difficile, considerando l'infortunio al menisco e i problemi muscolari che lo hanno riguardato, ed è pronto a rilanciarsi nella stagione 2023-2024.

Il giocatore Pogba piace a diverse società dell'Arabia Saudita

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dell'esperto di mercato Ekrem Konur, il centrocampista Paul Pogba sarebbe seguito da diverse società dell'Arabia Saudita ed in caso di offerta importante potrebbe lasciare la Juventus. Il francese potrebbe valutare un'eventuale offerta, considerando che anche suoi compagni di nazionale com Kanté o ex compagni di squadra come Cristiano Ronaldo hanno deciso di trasferirsi nel campionato arabo. Difficile però che il francese accetti un eventuale trasferimento in Arabia Saudita perché vuole ripagare la fiducia della Juventus e vuole dimostrare di essere ancora un giocatore importante nel calcio europeo.

Fra gli obiettivi professionali di Pogba ci sarebbe anche l'Europeo con la Francia, previsto a giugno 2024. Pogba guadagna con la Juventus circa 10 milioni di euro a stagione, compresi i bonus, ma in Arabia Saudita avrebbe garantito un ingaggio superiore almeno di tre volte. Attualmente, però, non ci sarebbe la volontà del giocatore di considerare un'esperienza professionale in Arabia Saudita.

La sua volontà di rilanciarsi alla Juventus è dimostrata dal fatto che da lunedì è pronto ad anticipare il ritorno a Torino , nonostante che l'inizio della preparazione estiva sia programmata per l'11 luglio.

Il mercato della Juve

Rimanendo in tema cessioni, uno fra Dusan Vlahovic, Bremer e Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus.

Fra questi, il principali indiziato a valutare una nuova esperienza professionale è il brasiliano, con la società bianconera che lo valuta circa 60 milioni di euro. Potrebbe partire anche uno fra Soulé e Iling-Junior, oltre ai giocatori rientrati dai prestiti come Zakaria, Arthur Melo e McKennie. Per quanto riguarda i rinforzi, oltre ad un centrale (piace Mario Hermoso) si valuta un centrocampista, uno su tutti, Milinkovic-Savic.