La dirigenza dell' Inter starebbe pensando a un nuovo colpo per l'attacco del prossimo campionato da affidare al tecnico Simone Inzaghi e il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Alvaro Morata, attaccante attualmente in forza all'Atletico Madrid, che in estate potrebbe finire sul mercato e che fa parte delle idee per l'attacco anche del Milan.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando una strategia per arrivare allo spagnolo soprattutto nel caso dovesse concludersi negativamente la trattativa con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Alvaro Morata dall'Atletico Madrid

Il centravanti spagnolo secondo le ultime fonti provenienti da Madrid starebbe valutando un possibile rinnovo di contratto con i 'colchoneros', che potrebbe portare la scadenza del contratto di Morata fino al 2026 ma inserire una nuova clausola rescissoria da circa 10 milioni di euro.

Sarebbe proprio questa la strada eventuale che sembrerebbero voler provare i dirigenti dell'Inter per arrivare eventualmente al cartellino dell'attaccante spagnolo; la società nerazzurra infatti avrebbe come primo obiettivo di mercato il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea, ma qualora ciò dovesse saltare, avrebbe pronta una soluzione di riserva con l'assalto al bomber spagnolo.

Per quanto riguarda la situazione di Big Rom, il club inglese che ne detiene il cartellino starebbe pensando a una sua cessione per circa 40-50 milioni di euro, da versare in un'unica rata.

Dal canto suo la dirigenza dell'Inter avrebbe intenzione invece di proporre un altro prestito, magari inserendo un obbligo di riscatto fissato però a circa 30 milioni di euro, cifre che non avrebbero ancora convinto il Chelsea a effettuare l'operazione e pertanto il ritorno di Romelu Lukaku a oggi apparirebbe tutt'altro che scontato.

Proprio per questo l'Inter starebbe valutando attentamente la situazione di Alvaro Morata, considerato una valida alternativa al bomber belga.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Oltre alla delicata situazione di Romelu Lukaku, che sembrerebbe potersi risolvere solo in estate inoltrata, la dirigenza dell'Inter ha salutato da qualche giorno Edin Dzeko, che ha lasciato i nerazzurri a parametro zero per accasarsi al Fenerbahce, con un contratto di due stagioni nella SuperLig Turca.

In uscita dall'attacco dell'Inter sembrerebbe esserci anche Joacquin Correa, che sarebbe finito nel mirino del Siviglia che starebbe per metter sul tavolo una proposta di prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione allo scattare di determinate condizioni.