Nelle scorse ore, il conduttore televisivo Massimo Giletti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della Juventus e di chi potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri. Del tecnico toscano hanno inoltre detto la loro opinione Carlo Nesti su Facebook e Daniele Adani alla Bobo TV.

Giletti: "La Juventus è finita, dobbiamo avere il coraggio di prenderne atto. Al posto di Allegri prenderei Spalletti"

Il conduttore televisivo Massimo Giletti è stato intervistato nelle scorse ore dall'emittente radiofonica Radio Kiss Kiss e tra gli argomenti che ha trattato c'è stata anche la Juventus e quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del club bianconero.

Giletti, in proposito, ha dunque lanciato la candidatura di Luciano Spalletti, oramai ex manager del Napoli campione d'Italia: "Il Napoli ha una base importante e ha ucciso il campionato come ha fatto la Juve negli scorsi anni. Se prenderei Spalletti al posto di Allegri? Assolutamente sì. La Juventus? È finita, bisogna avere il coraggio di prenderne atto. Serve un piano per la rinascita ma senza chi ha fatto parte del passato. Se devi rifondare una società, Allegri l’uomo giusto per una rinascita. Chi ha fatto parte del passato non deve essere per forza nel futuro. Spalletti ha sempre fatto bene anche se non ha sempre vinto".

Nesti: "Credo che la Juventus avrebbe dovuto puntare su un allenatore dalle caratteristiche diverse da Allegri"

Anche il giornalista Carlo Nesti ha voluto dire la propria opinione sulla Juventus e sulla scelta del club bianconero di puntare per un'altra stagione su Massimiliano Allegri. Nesti, in un post pubblicato nelle scorse ore sul proprio profilo Facebook, ha dunque scritto: "La Juve del prossimo anno sarà quella della rifondazione, inevitabilmente sarà priva di alcuni assi, e naturalmente con parecchi giovani.

Credo che Allegri abbia dimostrato di essere un ottimo gestore di campioni, ma a fronte di una rifondazione credo sarebbe stato meglio puntare su un allenatore con caratteristiche diverse. C'è necessità di un gioco più offensivo, più aggressivo, più moderno".

Adani critico su Allegri: "Alla Juventus ha ottenuto tutto senza dare niente in cambio"

Infine anche Daniele Adani, spesso critico su Allegri, ai microfoni della trasmissione Twitch la Bobo TV, ha parlato di Massimiliano Allegri e della Juventus asserendo quanto segue: "Negli ultimi nove anni Allegri ha preso soldi dalla Juventus in otto di questi. Non lo biasimo, perché il contratto si firma in due e va difeso, ma non parliamo di amore e famiglia, perché lui ha detto che non esistono questi valori nel calcio. Se gli danno soldi per altri due anni lo stimo perché ottiene tutto senza dare niente, tipico dell’Italia. Per me deve andare a fare il Presidente della Repubblica".