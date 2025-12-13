Negli ultimi giorni il nome di Davide Frattesi sta rimbalzando con sempre maggiore insistenza negli ambienti del calciomercato, finendo in orbita Juventus. Un accostamento che, preso nella sua forma più grezza, appare però difficilmente sostenibile: l’idea che il club bianconero possa acquisire il centrocampista dell’Inter per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti si scontra con diversi ostacoli, su tutti quelli economici e strategici. Difficoltà che, però, potrebbero essere raggirate se in ballo entrasse un altro nome, quello di Khéphren Thuram.
Juve-Frattesi, tanti ostacoli che potrebbero essere aggirati con uno scambio
Il costo del cartellino di Frattesi, valutato attorno ai 40 milioni di euro, rappresenta infatti una cifra tutt’altro che marginale per le casse della Vecchia Signora, soprattutto in un contesto di mercato improntato alla sostenibilità. A questo si aggiunge un altro elemento tutt’altro che secondario: appare poco credibile che l’Inter possa decidere di rinforzare una diretta concorrente per gli obiettivi stagionali, tanto più nel mercato di gennaio, tradizionalmente avaro di operazioni di questo calibro tra club rivali.
Il quadro, tuttavia, cambia sensibilmente se l’indiscrezione viene letta attraverso la lente proposta da Matteo Moretto.
Il giornalista sportivo, sul proprio account X, ha infatti scritto: “Il mercato si muove intorno a Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: Juventus molto attenta, ai nerazzurri piace Khéphren Thuram”.
In questo scenario, l’ipotesi assume contorni decisamente più concreti. Non si tratterebbe di una semplice cessione secca, ma di uno scambio tra due centrocampisti di valore simile, giovani e già affermati a livello internazionale. Khéphren Thuram, profilo da tempo seguito dall’Inter, garantirebbe ai nerazzurri un’alternativa di spessore, se non addirittura paritaria, dal punto di vista tecnico e fisico rispetto a Frattesi, evitando così un reale depauperamento della rosa.
Uno scambio equilibrato anche sotto l'aspetto economico
Anche l’aspetto economico renderebbe l’operazione più equilibrata: le valutazioni dei due giocatori si aggirano entrambe intorno ai 40 milioni di euro, circostanza che permetterebbe di limitare l’esborso cash da entrambe le parti, rendendo l’eventuale trattativa più sostenibile e coerente con le esigenze finanziarie dei club coinvolti.
Per ora si resta nel campo delle indiscrezioni, ma la sensazione è che, se davvero il futuro di Frattesi dovesse essere lontano da Milano, solo un’operazione strutturata e logica come quella ipotizzata da Moretto potrebbe trasformare un semplice rumor di mercato in una pista credibile per la Juventus.