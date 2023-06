La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda la gestione sportiva della società bianconera. Dovrebbe arrivare un direttore sportivo in grado di iniziare un nuovo progetto sportivo che sarà sulla linea del lavoro portato avanti nelle ultime due stagioni. Si cercherà di valorizzare giovani di qualità, in aggiunto a giocatori di esperienza come Danilo, Bremer e Pogba. La società bianconera potrebbe ufficializzare a breve l'ingaggio di Cristiano Giuntoli, che però non ha ancora trovato un'intesa sulla rescissione del contratto con il Napoli.

Un ritardo che potrebbe portare la Juventus a valutare un altro direttore sportivo. Secondo le ultime notizie la società bianconera potrebbe ingaggiare Ricky Massara, ex direttore sportivo del Milan. Una scelta che porterebbe ad una probabile conferma di Massimiliano Allegri. I due sono stati compagni al Pescara e sono da tempo amici.

Possibile l'ingaggio di Massara nel caso non arrivi Giuntoli

La Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Ricky Massara nell'eventualità in cui non dovesse arrivare Cristiano Giuntoli. Si attende la rescissione del contratto del dirigente toscano con il Napoli, che però ancora non è arrivata. Un ritardo che non agevola il lavoro della Juventus, che starebbe valutando la promozione di Manna dalla Juventus Next Gen in attesa di Giuntoli ma che potrebbe decidere anche di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo.

Piace molto Massara anche per l'ottimo lavoro fatto al Milan nelle ultime stagioni contribuendo alla vittoria del campionato la scorsa stagione e al raggiungimento della semifinale di Champions League nell'attuale stagione.

Cristiano Giuntoli avrebbe intesa contrattuale con la Juve da 1,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2028

Su Gazzetta dello Sport si legge come Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sarebbe disposto a lasciare alcuni bonus maturati e parte dell'ingaggio dovuto come un indennizzo, al fine di semplificare e velocizzare il suo trasferimento a Torino.

L'offerta della Juventus sarebbe vantaggiosa, con un contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro a stagione, e ciò gli permetterebbe di compiere questo gesto con maggior facilità. Al momento non ci sarebbe un'intesa definitiva. Nonostante la volontà comune di tutte le parti coinvolte la trattativa deve ancora essere portata avanti. Intanto la società campana è al lavoro per trovare il sostituto di Spalletti, a tal riguardo si parla del possibile ingaggio di Vincenzo Italiano attualmente alla Fiorentina. Successivamente potrebbe esserci la rescissione del contratto di Giuntoli e l'arrivo del nuovo direttore sportivo nella società campana.