La Juventus è al lavoro per definire il futuro professionale di diversi giocatori, in attesa dell'arrivo di un nuovo direttore sportivo che potrebbe essere Cristiano Giuntoli. Di recente ha confermato l'addio alla società bianconera Leandro Paredes e Angel Di Maria, si attendono novità anche su altri due giocatori in scadenza come Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Ha invece prolungato il contratto in maniera automatica grazie alle presenze raggiunte in stagione Alex Sandro, che attualmente ha un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2024.

Non sarebbe però certa la conferma del brasiliano alla Juventus, anche perché ci sarebbe il Galatasaray pronto ad offrirgli un contratto importante. La società bianconera starebbe lavorando alla rescissione contrattuale con il brasiliano, una decisione che sarebbe gradita a diversi tifosi bianconeri dopo la stagione deludente del giocatore.

Cuadrado potrebbe rimanere, si valuterebbe la rescissione del contratto di Alex Sandro

Nonostante le numerose polemiche da parte di molti tifosi e le prestazioni deludenti durante la stagione, la Juventus sembra interessata a trattare il rinnovo contrattuale di Juan Cuadrado, come riportato da 'Sky Sport'. Il colombiano ha vissuto forse la sua peggiore stagione da quando indossa la maglia bianconera.

Non solo non ha raggiunto numeri significativi (2 gol e 4 assist durante la stagione), ma ha anche mostrato una mancanza di continuità nelle prestazioni. I tifosi hanno iniziato a criticarlo, percependo anche una mancanza di attaccamento alla squadra. Il suo contratto scade a giugno 2023 e fino a pochi giorni fa sembrava probabile la sua partenza al termine della stagione.

La società bianconera starebbe cercando di trovare un'intesa per il rinnovo, che potrebbe estendere la sua permanenza per un'altra stagione. La situazione di Alex Sandro, invece, è diversa. Anche il terzino brasiliano ha avuto una stagione deludente. Di recente ha rinnovato il suo contratto, prolungandolo per un'altra stagione.

Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Sky Sport, Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus. Sarebbe un addio sorprendente, ma prima del rinnovo sembrava quasi certo. Il brasiliano in tal caso rescinderebbe il contratto, piace al Galatasaray.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe rinforzare le fasce difensive nel Calciomercato estivo. Nonostante la possibile conferma di Cuadrado potrebbe arrivare un terzino destro. Piace Emil Holm dello Spezia, si valuta anche Ivan Fresneda del Valladolid. Per le fascia sinistra invece potrebbe arrivare uno fra Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza. Per quanto riguarda invece il settore avanzato ci sarebbero diverse società interessate a Dusan Vlahovic, che ha una valutazione di mercato vicina ai 100 milioni di euro.