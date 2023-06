La Juventus si sta preparando per la stagione 2023-2024 e, secondo juvelive.it, sta valutando diverse possibilità per potenziare il settore avanzato della squadra. Fra i nomi che piacciono alla dirigenza bianconera, c'è un giocatore che attualmente milita nel Milan e che ha svolto un ruolo importante come alternativa a Giroud e Rafael Leao la scorsa stagione: Ante Rebic. Il croato è noto per la sua determinazione e grinta, e potrebbe trovare una nuova casa a Torino. Questa interessante indiscrezione di mercato si aggiunge alla possibilità di un ritorno di Alvaro Morata, che continua ad essere uno dei favoriti da parte dell'allenatore Allegri, soprattutto dopo il mancato riscatto di Arkadiusz Milik.

Il giocatore Rebic potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l’acquisto di Ante Rebic, riserva nel Milan. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ma non è escluso che la società milanese lo lasci partire in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore della nazionale della Croazia ha giocato in questa stagione 31 match fra campionato italiano, Supercoppa italiana e Champions League segnando 3 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Potrebbe essere ideale per la Juventus in quanto oltre a giocare come punta può essere schierato anche sulla fascia offensiva.

La Juventus potrebbe valutare offerte per Vlahovic da circa 100 milioni di euro

Se Rebic potrebbe essere l'alternativa a considerare nel settore offensivo, è necessario capire chi potrebbe prendere il posto di Dusan Vlahovic nel caso in cui venisse ceduto. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus punta a incassare almeno 100 milioni di euro dalle cessioni estive, un passaggio quasi obbligatorio per bilanciare i conti dopo la mancata qualificazione in Champions League che ha comportato una perdita di circa 80 milioni di euro.

Per raggiungere questo obiettivo, sono sostanzialmente tre i piani considerati, e tutti e tre includono Dusan Vlahovic.

La prima idea consiste nella vendita della punta serba, valutato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, insieme alla cessione di giocatori non considerati utili. La seconda possibilità prevede l'addio sia del classe 2000 Vlahovic che di Federico Chiesa.

Infine, la terza opzione contempla la cessione di uno tra i due ex giocatori della Fiorentina, oltre a qualche giovane tra i più richiesti sul mercato.

Sul giocatore Dusan Vlahovic ci sarebbero diverse società interessate, dal Bayern Monaco, all'Atletico Madrid fino ad arrivare al Chelsea. Attualmente però tutte le società vorrebbero inserire delle contropartite tecniche. La Juventus preferirebbe invece la cessione solo per soldi così da sistemare il bilancio societario.