La Juventus potrebbe valutare importanti cessioni durante il mercato estivo e tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino ci sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, anche se molto dipenderà dalle offerte che potrebbero arrivare per loro. Con l'acquisto definitivo di Arkadiusz Milik, il club bianconero sta guardando all'estero e avrebbe individuato un attaccante in grado di dare un contributo importante in zona gol.

Sulla lista di mercato della Juventus ci sarebbe Malcom, attualmente allo Zenit ma con un passato al Barcellona. È importante notare che il club catalano ha una percentuale sulla rivendita del giocatore.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Il giocatore Malcom potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Il giocatore di San Paolo ha avuto una stagione straordinaria, segnando ventisei gol in trentatré partite disputate, di cui ventitré in ventisette presenze in campionato. La Juventus starebbe seguendo Malcom con attenzione e, secondo rumor di mercato, avrebbe già avuto dei contatti e lavorando per inviare una proposta formale alla società di San Pietroburgo.

L'arrivo di Malcom potrebbe essere una mossa strategica della Juventus per rafforzare l'attacco in caso di cessioni di Vlahovic e Chiesa. Il brasiliano ha dimostrato un rendimento eccezionale nell'ultima stagione, attirando l'interesse dei bianconeri che stanno valutando attentamente la possibilità di aggiungerlo alla propria squadra.

È importante sottolineare che tutto dipenderà dalle trattative e dalle offerte che si concretizzeranno nel corso del mercato estivo. La Juventus è determinata a costruire una squadra competitiva e l'arrivo di Malcom potrebbe rappresentare un importante rinforzo per il settore avanzato bianconero.

Il possibile mercato della Juventus

La recente interazione sui social media tra Dusan Vlahovic e la Juventus ha suscitato speculazioni sulla sua permanenza nel club bianconero. La Juventus ha pubblicato su Instagram una foto del centravanti serbo insieme a Federico Chiesa, seguita da un sondaggio che chiedeva ai tifosi di nominare la migliore coppia.

Mentre i fan hanno espresso il loro sostegno con like, commenti ed entusiasmo, Vlahovic ha condiviso il post nelle sue storie. Questo gesto ha alimentato un'interpretazione positiva, suggerendo un attaccamento alla maglia e la volontà di prolungare l'esperienza iniziata nel gennaio 2022, quando ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi a Torino. Dusan Vlahovic piacerebbe a diverse società, in particolar modo al Bayern Monaco ma anche al Chelsea.