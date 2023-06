Il Calciomercato dell'Inter si concentra sul centrocampo: Marotta e Ausilio hanno individuato nel reparto nevralgico del campo il primo da rinforzare per dare a Simone Inzaghi la possibilità di restare competitivo in Italia e in Europa. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Frattesi con trattativa che sembrava fino a poco tempo fa molto ben avviata. I nerazzurri e il club emiliano potrebbero accordarsi con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni a cui aggiungere subito il cartellino dell'attaccante Mulattieri, bomber del Frosinone nell'ultimo campionato di Serie B.

Il problema è che adesso è saltata fuori una nuova concorrente: il Milan, che dopo la probabile cessione di Sandro Tonali per circa 80 milioni al Newcastle avrebbe il portafoglio pieno per andare a caccia del sostituto. Frattesi sarebbe il prescelto dei rossoneri, scelta avvallata anche da Pioli e i dirigenti potrebbero mettere subito sul piatto i 40 milioni che porterebbero al sorpasso sui "cugini".

Anche per questo u nerazzurri potrebbero spostare il mirino su Koopmeiners.

Il mirino dell'Inter su Koopmeiners

Il tempo è un fattore importante nel calciomercato e l'Inter prima di acquistare deve vendere, ma non è semplice. Brozovic sembra essere vicino all'accordo con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo con in arrivo nelle casse nerazzurre circa 20 milioni, ma per ora nulla è stata ufficializzato, così Frattesi resta in stand by è il rischio beffa sarebbe alto in questo momento.

Se dovesse perdere il centrocampista del Sassuolo, l'Inter potrebbe gettarsi su Koopmeneirs dell'Atalanta di 25 anni, che la Dea ha scovato nell'Az Alkmaar e ha portato in Italia ormai due anni fa per 14 milioni. La sua valutazione, dopo due stagioni di alto livello è lievitata, arrivando a toccare circa 30 milioni, con Marotta che potrebbe puntare sui buoni rapporti con il club di Percassi per battere la concorrenza del Napoli.

Koopmeiners rispetto a Frattesi è un giocatore più offensivo che da mezzala nel centrocampo di Inzaghi darebbe quella fisicità che manca, soprattutto dopo l'addio di Gagliardini, e tanti gol, sono stati 10 in 33 presenze quelli in serie A dell'olandese in questa stagione.

Nella lista degli obiettivi per il centrocampo dell'Inter ci sarebbe anche Milinkovic-Savic che potrebbe ritrovare Inzaghi.

La partenza da Roma, sponda Lazio, è altamente probabile ma per portarlo in nerazzurro sarebbe necessario battere la Juventus e probabilmente aspettare una seconda cessione, con Robin Gosens che è sempre molto corteggiato dall'Union Berlino che potrebbe mettere sul piatto i 20 milioni richiesti dall'Inter per riportarlo in Germania.