'La Juve ha un'intesa da novembre con l'agente sportivo di Milinkovic-Savic, ma adesso ha altre cose da sistemare. Vedremo. Sergej Milinkovic Savic piace molto anche a Simone Inzaghi (come Kessie) che ora pensa alla finale Champions. Deciderà Lotito aspettando l’offerta migliore'. Questo il post pubblicato nelle scorse ore da Alfredo Pedullà su Twitter.

Il giornalista sportivo ha sottolineato come la Juventus segua da tempo il centrocampista della Lazio evidenziando come la situazione societaria in questo momento non agevoli però un'eventuale trattativa di mercato che porterebbe a Torino il centrocampista.

Il giocatore sarebbe seguito anche dall'Inter.

Il centrocampista Milinkovic-Savic piacerebbe alla Juventus

La Lazio ha vissuto negli ultimi anni un periodo positivo sotto la gestione di Igli Tare come direttore sportivo e Claudio Lotito come presidente. Tuttavia, di recente, sarebbero emerse delle tensioni tra i due che hanno così separato i propri percorsi: uno dei motivi principali della frattura sarebbe da individuare proprio nel mercato da portare avanti. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Lotito avrebbe rimproverato a Tare anche una presunta amicizia con Mateja Kezman, il procuratore del serbo, in virtù della quale i due starebbero lavorando al passaggio di Savic in bianconero.

Inutile dire come sia importante la figura del centrocampista serbo per i meccanismi biancocelesti: oltre ad un grande apporto in mezzo al campo, Milinkovic è anche riuscito a diventare lo straniero con più gol nella storia del club (69 reti in 341 partite totali).

Il mercato della Juventus

Nonostante la Juventus stia valutando l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una società bianconera intenta anche a lavorare al prolungamento di contratto di Adrien Rabiot. La Juve vorrebbe offrire un altro anno ancora al francese ma c'è la concreta possibilità che il giocatore lasci comunque Torino: il club avrebbe in particolare proposto lo stesso ingaggio fin qui percepito dal francese, 7 milioni l'anno più bonus.

Allo stato attuale sono già stati ufficializzati due addii importanti come quelli di Leandro Paredes e Angel Di Maria: entrambi hanno salutato su Instagram club e tifosi prendendo strade diverse. Paredes rientrerà al PSG dopo l'ano di prestito in bianconero, Di Maria invece potrebbe fare ritorno in Argentina.