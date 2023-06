La Juventus ha salutato Angel Di Maria. Dopo una sola stagione, il campione argentino non ha rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora. Per questo, il club bianconero è pronto a rituffarsi sul fronte mercato per sostituire al meglio il Fideo e puntellare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, interesse per Orsolini e Gnonto

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sarebbe interessata a Riccardo Orsolini che in questa stagione ha offerto ottime prestazioni con la maglia del Bologna.

L'esterno italiano ha vissuto la sua miglior stagione con 10 reti siglate in Serie A. Le sue prove non sono passate inosservate con diversi club italiani che potrebbero provare ad intavolare una trattativa con il Bologna per giugno. Il contratto in scadenza nel 2024 è un tassello fondamentale per abbassare le richieste economiche del club rossoblù. La Vecchia Signora potrebbe così provarci nelle prossime settimane.

Orsolini non sarebbe il solo calciatore seguito per il dopo Di Maria. Infatti, i bianconeri starebbero seguendo con molta attenzione anche il profilo di Willy Gnonto, giovanissimo esterno italiano che si è ritagliato un spazio importante nel Leeds. Nonostante ciò, l'ex Zurigo potrebbe lasciare il club inglese vista la retrocessione.

Con un'offerta attorno ai 10-15 milioni di euro, l'affare potrebbe andare in porto.

Juve: sfida al Monza per Mazzocchi, idea Lucas Vazquez dal Real

Non solo il reparto offensivo. La Juventus prepara un vero e proprio restyling sulle corsie esterne: oltre Cuadrado potrebbe partire anche Alex Sandro, che nonostante il rinnovo contrattuale, potrebbe esser ceduto per fare cassa.

Per questo, la dirigenza della Vecchia Signora è alla ricerca di nuovi esterni che possano essere pedine importanti sia nel 3-5-2 di questa stagione sia in un ipotetico 4-3-3. Tra i possibili nomi seguiti spunta anche quello di Pasquale Mazzocchi, perno della Salernitana di Paulo Sousa. Le prestazioni dell'esterno campano non sono passate inosservate con diversi club interessi.

La valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro. La Vecchia Signora potrebbe così provare ad intavolare una trattiva con la Salernitana ma deve battere la concorrenza del Monza che in caso di addio da parte di Carlos Augusto, potrebbe fiondarsi sul terzino campano.

Oltre Mazzocchi, la Juventus starebbe monitorando anche piste estere come Lucas Vazquez che potrebbe lasciare il Real Madrid a giugno, e Ivan Fresneda che è già da diversi mesi sul taccuino di diverse società italiane. La retrocessione del Valladolid potrebbe agevolare una possibile trattativa.