La Juventus, con il cambio di dirigenza avvenuto lo scorso novembre, ha cambiato anche le sue strategie per il futuro. Adesso la priorità della società è fare un mercato che possa essere soprattutto sostenibile. Per questo motivo i bianconeri lavorano su giocatori giovani che possano rendere al meglio senza appesantire il bilancio. Per questo motivo, ci sarebbero al vaglio diversi nomi di calciatori utili ma dai costi sostenibili. Infatti, sul taccuino di Manna sarebbero segnati i profili di Orsolini e Mazzocchi oltre ovviamente a quello di Cambiaso.

Ma quest'ultimo è già un giocatore della Juventus e rientrerà dal prestito al Bologna per rinforzare la corsia di sinistra di Massimiliano Allegri. Per gli altri giocatori, invece, servirà eventualmente imbastire delle trattative.

Idea Mazzocchi

Uno dei nomi al vaglio della Juventus per rinforzare le fasce sarebbe quello di Pasquale Mazzochi. Il giocatore classe 97 ha una grande duttilità può giocare su entrambe le fasce e volendo può essere spostato anche a centrocampo. Infatti, la Juventus cerca dei giocatori per poter sostituire Alex Sandro che sembra in odore di partenza e l'infortunato Mattia De Sciglio. Inoltre, resta da capire cosa succederà con Juan Cuadrado. Il colombiano va in scadenza di contratto al 30 giugno ma è in trattativa per il rinnovo di contratto con i bianconeri.

In ogni caso Mazzocchi sembra essere un profilo ideale per la Juventus che avrebbe già proposto alla Salernitana un'offerta da 4 milioni più il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi tutti.

Si segue anche Orsolini

La Juventus, in queste settimane, lavorerà per rinforzare la sua rosa e in particolare si cercherà un esterno d'attacco. Una delle idee circolate in casa bianconera è quella che porta a Riccardo Orsolini. Ma quello del giocatore del Bologna non sarebbe l'unica idea italiana della Juventus visto che si seguirebbe anche Gnonto.

Adesso resta da capire che tipo di decisione prenderà la Juventus e in particolare la scelta toccherà a Manna visto che Giuntoli ancora non sarebbe riuscito a liberarsi dal suo contesto con il Napoli. Quello che sembra certo è che uno degli esterni che vestirà la maglia della Juventus sarà Andrea Cambiaso. Il ragazzo classe 2000 tornerà dal prestito al Bologna e dovrebbe rimanere a disposizione di Massimiliano Allegri per la stagione 2023/2024. Stessa sorte dovrebbe toccare a Nicolò Rovella. Il centrocampista rientrerà dal prestito al Monza dopo aver fatto molto bene agli ordini di Raffaele Palladino.