Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche l'Inter ed il Milan avrebbero chiesto informazioni per Kylian Mbappé, centravanti del PSG per il quale l'Al-Hilal sarebbe disposto a spendere una cifra monstre di 400 milioni di euro. Il club nerazzurro nel frattempo, starebbe sondando il terreno anche per il profilo di Gianluca Scamacca, bomber del West Ham valutato dagli inglesi 35 milioni di euro.

La vicenda Kylian Mbappé e la sua recente separazione con il PSG, che lo ha lasciato in Francia ad allenarsi escludendolo dal ritiro estivo intrapreso dal club parigino, stanno scaldando questa sessione di Calciomercato.

Tutto sarebbe scaturito dalla volontà di Mbappé di non voler firmare la clausola che avrebbe fatto slittare la scadenza del suo contratto dal 2024 al 2025. Per non perderlo a parametro 0 nella prossima estate dunque, il presidente Al Kailaifi avrebbe deciso di mettere il calciatore sul mercato e tra le tante pretendenti ci sarebbero anche l'Inter ed il Milan. Secondo più indiscrezioni, le due società italiane avrebbero chiesto informazioni per Mbappé con la consapevolezza che i costi per un suo eventuale arrivo sarebbero quasi proibitivi, soprattutto se confrontati con quanto avrebbe messo sul piatto l'Al-HIlal. Stando a quanto riferito nelle scorse ore infatti, il club arabo avrebbe offerto al PSG una cifra mai vista prima sul mercato, 400 milioni di euro.

Una somma che realisticamente poche società al mondo potrebbero equiparare. Ora resterebbe da capire le volontà dello stesso Mbappé che già nel recente passato aveva lanciato messaggi piuttosto diretti al Real Madrid.

Inter, per l'attacco si valuta anche il nome di Scamacca

L'Inter, oltre a sognare Mbappé starebbe cercando sul mercato dei nomi più abbordabili economicamente ed uno dei profili osservati sarebbe quello di Gianluca Scamacca.

Il centravanti del West Ham potrebbe essere ceduto dagli "Hammers" che vorrebbero sostituirlo con Origi del Milan ed il costo del cartellino dell'ex Sassuolo si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Su Scamacca, oltre all'Inter ci sarebbe forte anche la Roma, che con Pinto spererebbe di prendere il calciatore con la formula del prestito e diritto di riscatto e la Juventus, che in caso di cessione di Dusan Vlahovic andrebbe poi alla ricerca di un attaccante fisico come il bomber classe '99.

In ogni caso l'Inter valuterebbe anche altri profili per l'attacco come ad esempio quello di Folarin Balogun: il centravanti dell'Arsenal, dopo un'ottima stagione giocata in prestito con la maglia del Reims, sarebbe valutato dai "Gunners" circa 40 milioni di euro.