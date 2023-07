Secondo le ultime di mercato la Juventus avrebbe messo nel mirino Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte ma sul giovane trequartista danese si starebbero inserendo anche il Napoli del neo allenatore Rudi Garcia e il Newcastle. Inoltre il club bianconero tratterebbe con il Barcellona Franck Kessié, operazione sulla quale ha voluto dire la propria opinione l'allenatore Massimo Drago ai microfoni di Tuttojuve.com.

La Juventus ed il suo neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbero messo nel mirino Jesper Lindstrom, trequartista classe 2000 dell'Eintracht Francoforte ma secondo le ultime indiscrezioni sul calciatore danese si starebbero inserendo anche il Napoli ed il Newcastle.

La valutazione di Lindstrom ad oggi si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe pesare sulle casse della Juventus qualora il club bianconero non riuscisse prima a cedere uno o più esuberi. Per questa ragione, la società valuterebbe altri profili per la trequarti come ad esempio Tommaso Baldanzi: Il giovane fantasista dell'Empoli piacerebbe da tempo alla società piemontese e per questa ragione Cristiano Giuntoli starebbe pensando di acquisirlo in questa stagione per 15 milioni di euro per poi lasciarlo crescere un'altra annata sotto la guida di Zanetti nella compagine toscana.

La Juventus starebbe trattando con il Barcellona Kessié, Drago: "Andrebbe a completare un grande centrocampo"

Un altro elemento che il ds della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe cercando per rinforzare la rosa sarebbe Franck Kessié, mediano classe '96 del Barcellona che i bianconeri vorrebbero prendere in prestito. Di questa possibile operazione ha parlato Massimo Drago, allenatore che ha gestito Kessié ai tempi in cui l'ivoriano era nel Cesena: "Kessié alla Juventus?

Andrebbe a completare un grande centrocampo, è un giocatore che abbina alla grande quantità una discreta qualità. Franck ha nelle corde un bel po' di gol con i suoi inserimenti, per la Juve sarebbe un grande acquisto". Questo quanto detto ai microfoni di Tuttojuve.com da Drago che ha poi parlato delle difficoltà che Kessié ha riscontrato in Spagna con la maglia del Barcellona: "In Spagna, con un calcio differente, ha trovato qualche difficoltà, ma in Italia ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo".

Drago ha poi concluso il suo intervento dedicato a Kessié raccontando i tempi in cui lo allenò al Cesena e ricordando come all'epoca il centrocampista avesse delle doti particolarmente spiccate nel recupero del pallone riuscendo anche a ribaltare con facilità il campo, caratteristiche che l'ivoriano ha poi riproposto sia con l'Atalanta che con il Milan.