La dirigenza dell'Inter prosegue il lavoro per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione, l'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Carlos Augusto del Monza, che potrebbe approdare a Milano in caso di partenza di Gosens. In ambito cessioni, si lavora alla partenza di Stefano Sensi, che non rientrerebbe nei piani di Inzaghi e sarebbe entrato nel mirino di diversi club spagnoli, oltre ad alcune squadre di Serie A.

Carlos Augusto, il giocatore giusto per rimpiazzare Gosens

Dopo essere stato la rivelazione dello scorso campionato, collezionando 6 gol e 5 assist in 35 presenze, Carlos Augusto potrebbe compiere il grande salto approdando in una big come l'Inter, che lo starebbe monitorando attendendo la cessione di Gosens per la fascia sinistra.

L'ad del Monza, Adriano Galliani, ha però ribadito la posizione del club biancorosso in merito al proprio giocatore, spiegando come al momento non ci siano trattative in corso, ma semplici interessamenti da parte di alcuni club europei. Il club meneghino intanto, avrebbe già pronto un contratto quinquennale per l'italo-brasiliano, in attesa di capire lo svolgersi della questione Gosens, che continua ad interessare in Germania, in particolare al Wolsfburg che potrebbe rilanciare la prima offerta da 14 milioni di euro, per tentare di chiudere l'operazione.

L'Inter potrebbe piazzare Sensi in Spagna

In seguito al mancato riscatto del Monza, Stefano Sensi è tornato ad allenarsi con i nerazzurri in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Il centrocampista, non sarebbe riuscito a convincere Inzaghi per la sua permanenza e potrebbe ancora lasciare in prestito, vista anche la richiesta dell'Inter di 10 milioni di euro per il suo cartellino. Negli ultimi giorni, sarebbe sorto l'interesse di club spagnoli, intenzionati a prelevare il giocatore con la formula del prestito.

Sensi però, piacerebbe anche in Serie A, dove non sarebbero al momento arrivate offerte ufficiali per la sua cessione, ma si lavorerebbe per cercare di risolvere in breve tempo la situazione e trovare un nuovo club all’ex Sassuolo.

Le ultime sul calciomercato nerazzurro, tra acquisti e cessioni

Oltre a queste trattative, Marotta e Ausilio hanno il compito di risolvere la questione legata all’attacco.

Sfumato Lukaku, negli ultimi giorni si sarebbe parlato di diversi nomi in casa nerazzurra, tra cui quello di Alvaro Morata, con l’Inter che avrebbe presentato una prima offerta da 15 milioni di euro all’Atletico per il suo cartellino, e starebbe ancora attendendo una risposta ufficiale.

Per le cessioni del reparto offensivo, Correa avrebbe compiuto una totale apertura verso eventuali offerte dall’Arabia, con l’obiettivo principale però di rimanere in Europa e di giocarsi le sue carte in una squadra che disputa le competizioni europee.