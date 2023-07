La Juventus è attesa da settimane impegnative in cui dovrà decidere anche il futuro professionale dei giocatori che attualmente si stanno allenando con la rosa bianconera. Fra questi spicca Koni De Winter, reduce da una stagione in prestito all'Empoli in cui ha giocato titolare in diversi match prima di un infortunio che gli ha condizionato la parte finale. Sul centrale difensivo ci sarebbero diverse società di Serie A, in particolar modo negli ultimi gironi starebbero valutando l'acquisto del giocatore il Genoa e il Frosinone. La Juventus potrebbe decidere eventualmente di lasciarlo partire in prestito per dargli la possibilità di maturare esperienza professionale ma non è da scartare l'inserimento di un diritto di riscatto con un contro riscatto a favore della società bianconera.

De Winter potrebbe trasferirsi al Genoa o al Frosinone

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Koni De Winter. Sul centrale difensivo ci sarebbero Genoa e Frosinone, che cercano un rinforzo difensivo. Il centrale belga è reduce da un Europeo under 21 con la nazionale in cui però non è riuscito a qualificarsi nella seconda fase della competizione europea. E' partito con la Juventus per la tournée negli Stati Uniti. Il ritorno della squadra è previsto ad inizio agosto, di conseguenza i primi giorni del mese potrebbero essere decisivi per un suo eventuale trasferimento in Serie A.

A proposito di cessioni la Juventus ha deciso di mettere fuori rosa Leonardo Bonucci, ma il centrale difensivo non ha ancora deciso di valutare offerte di altre società.

Dovrebbe invece rimanere Daniele Rugani, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Si valutano invece offerte per Alex Sandro, che piace in Arabia Saudita dove il mercato si chiuderà ufficialmente il 20 settembre.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche ai rinforzi e potrebbero arrivare due giocatori per le fasce.

A tal riguardo si parla del possibile approdo a Torino in prestito con diritto di riscatto di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola. Per quanto riguarda la fascia sinistra invece si valuta Carlos Augusto del Monza, con la società bianconera che potrebbe offrire una somma in soldi più il prestito di Samuel Iling-Junior.

Nonostante l'interesse del Chelsea, invece, dovrebbe rimanere Dusan Vlahovic. Una conferma che non escluderebbe l'arrivo di Romelu Lukaku, che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro e potrebbe andare a guadagnare circa 9 milioni di euro a stagione nella società bianconera.