La corsa alla Champions League entra nel vivo e ogni dettaglio può fare la differenza. La Juventus, rinvigorita da risultati e prestazioni convincenti, si presenta a questo turno di campionato con la concreta possibilità di compiere un passo decisivo verso il quarto posto, approfittando di un incrocio di partite che potrebbe ridisegnare gli equilibri in alta classifica.

Juventus, una vittoria con il Lecce per inquadrare il quarto posto

La rincorsa della Juventus verso la zona Champions League continua a vele spiegate e la giornata odierna potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella corsa al quarto posto.

I bianconeri guidati da Luciano Spalletti, protagonisti di un momento di forma eccellente, hanno infatti l’occasione di agganciare una posizione che solo poche settimane fa sembrava lontana. Alle ore 18.00 la Vecchia Signora sarà impegnata all’Allianz Stadium contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una sfida che, almeno sulla carta, sembra più che abbordabile: i salentini occupano attualmente la sedicesima posizione in classifica e stanno viaggiando a ritmi sostenuti, nonostante abbiano dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà avversari sulla carta più attrezzati. La formazione pugliese si trova inoltre a sole quattro lunghezze dalla terz’ultima casella della Serie A, la prima che vale la retrocessione.

Un ulteriore fattore che evidenzia le difficoltà riscontrate dai giallorossi in questa annata.

Ecco perché la giornata di oggi sorride nettamente alla Juventus. I numeri parlano chiaro: sette vittorie negli ultimi otto incontri hanno rilanciato con forza le ambizioni bianconere, che oggi vedono concretizzarsi la possibilità di conquistare tre punti fondamentali e, soprattutto, di mettere pressione alla Roma.

Roma, a Bergamo uno scontro diretto in una stagione magra di soddisfazioni contro le big

I giallorossi, avanti di una sola lunghezza in graduatoria rispetto alla Juventus, saranno infatti impegnati in serata sul difficilissimo campo dell’Atalanta. Gli uomini di Raffaele Palladino, reduci da una sconfitta di misura e combattuta contro l’Inter, sono pronti a vendere cara la pelle contro il grande ex di turno, Gian Piero Gasperini.

Una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice per i capitolini.

A rendere ancora più complesso il quadro per la Roma c’è un dato che pesa come un macigno: le difficoltà evidenziate negli scontri diretti. Quattro partite, quattro sconfitte contro Juventus, Inter, Napoli e Milan. Numeri poco confortanti, che rischiano di minare certezze e serenità in un momento delicato della stagione.

Ecco perché, tra Torino e Bergamo, la giornata di oggi potrebbe segnare un passaggio chiave nella corsa Champions. La Juventus sogna il sorpasso, la Roma è chiamata a resistere: il verdetto, come sempre, spetterà al campo.