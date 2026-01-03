Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mirko Di Natale su X, il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi addosso a Weston McKennie, centrocampista americano in scadenza di contratto nella prossima estate con la Juventus.

calciomercato Juve, il Fenerbahce pensa a McKennie

Le sirene della Turchia iniziano a farsi sempre più insistenti per Weston McKennie. Il centrocampista statunitense della Juventus sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, ambizioso club della Super Lig guidato da Domenico Tedesco, pronto a muoversi concretamente già nella finestra di mercato di gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’interesse del club di Istanbul sarebbe strettamente legato alla situazione contrattuale del classe ’98, attualmente in apparente stallo con la Juventus. McKennie andrà in scadenza al termine della stagione in corso e, ad oggi, le parti sembrerebbero ancora lontane dal aver trovare un’intesa per il rinnovo. Uno scenario che apre inevitabilmente a possibili riflessioni in casa bianconera: cedere il giocatore già a gennaio permetterebbe alla Vecchia Signora di evitare il rischio concreto di perderlo a parametro zero il prossimo giugno.

Il Fenerbahce osserva con attenzione, pronto ad approfittare di una finestra che potrebbe rivelarsi favorevole. Ma la Turchia non è l’unica destinazione possibile per McKennie: sullo sfondo resta vivo anche il richiamo della MLS.

Il campionato statunitense rappresenterebbe un ritorno gradito per il centrocampista, che non ha mai nascosto il legame con il calcio di casa e potrebbe valutare positivamente un’esperienza oltreoceano.

Spalletti e il suo apprezzamento per McKennie potrebbe rallentare le cose

In questo intricato scenario di mercato, però, la Juventus deve fare i conti con una variabile tutt’altro che secondaria: il volere di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha fatto di McKennie uno dei suoi uomini di fiducia, schierandolo praticamente in tutte le gare disputate sotto la sua guida. Un utilizzo costante e trasversale, con l’americano impiegato in diverse zone del campo a seconda delle necessità tattiche, a conferma della sua importanza all’interno del progetto tecnico.

Per Spalletti, McKennie è un vero e proprio jolly, capace di garantire corsa, intensità e adattabilità. Privarsi di un elemento simile, soprattutto in una fase delicata della stagione e con l’obiettivo di risollevare la squadra, potrebbe avere conseguenze non trascurabili sul rendimento complessivo. La Juventus riflette, dunque, sospesa tra esigenze di bilancio, strategie future e necessità immediate di campo, mentre da Istanbul le sirene continuano a suonare sempre più forte.