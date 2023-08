L'Inter sarebbe disposta a pagare oltre 25 milioni di euro per portare Gianluca Scamacca a Milano. Il West Ham, che ha il giocatore sotto contratto fino al 2027, nelle scorse ore ha rifiutato la prima offerta da 20 milioni di euro da parte dei nerazzurri. I londinesi chiedono 30 milioni, ma a 25 l'affare potrebbe andare in porto.

L'Inter vede in Scamacca un giocatore che potrebbe rinforzare l'attacco con le sue qualità tecniche e tattiche. Il suo dinamismo, l'importate struttura fisica e la capacità di segnare con entrambi i piedi potrebbero fare la differenza nella squadra nerazzurra.

Scamacca: l'Inter supera la concorrenza della Roma

La dirigenza interista è al lavoro per completare il reparto avanzato e fornire a Simone Inzaghi un attacco completo. Dopo l'addio di Dzeko, la telenovela legata a Lukaku e la decisione dei nerazzurri di mettere sul mercato Correa, in vista dell'inizio della nuova stagione il tecnico piacentino può contare con certezza soltanto su Lautaro Martinez e Marcus Thuram come riferimenti offensivi. Tra i tanti i profili monitorati da Marotta e Ausilio ci sarebbe anche quello di Gianluca Scamacca attualmente in forza al West Ham con il quale nelle scorse settimane avrebbe avviato una trattativa con la Roma per un possibile trasferimento nella capitale sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a determinate condizioni.

Negli ultimi giorni però la dirigenza nerazzurra avrebbe virato con insistenza sul giocatore italiano tanto da superare la concorrenza dei giallorossi: Marotta infatti dopo la prima offerta da 20 milioni starebbe preparando una nuova proposta da oltre 25 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del classe 1999, formula maggiormente gradita agli Hammers che si libererebbero immediatamente del giocatore senza aspettare un eventuale riscatto.

L'Inter potrebbe proporre a Scamacca lo stesso contratto che è stato già offerto al suo coetaneo ed ex compagno di squadra Davide Frattesi: quinquennale fino al 30 giugno 2028 da 2,8 milioni di euro a stagione.

Idea Beto per completare l'attacco

Nelle prossime settimane Joacquin Correa potrebbe lasciare Milano e su di lui ci sarebbe anche in questo caso un club arabo, che starebbe premendo per cercare di portare l'attaccante argentino in Medio Oriente.

Dalla vendita del giocatore ex Lazio l'Inter spera di ottenere una cifra superiore ai 15 milioni di euro, soldi che la dirigenza nerazzurra potrebbe versare all'Udinese per l'acquisto di Beto, già accostato nelle scorse finestre di mercato all’Inter. Pozzo chiede 30 milioni per cedere l'attaccante portoghese a titolo definitivo, nonostante la richiesta elevata il trio Marotta-Ausilio-Baccin potrebbe imbastire comunque una trattativa al ribasso. Tra i nerazzurri e la dirigenza friulana c'è infatti un ottimo rapporto, come dimostra anche la recente trattativa legata a Samardzic, con i meneghini che potrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni in base a determinate condizioni (presenze e qualificazione alla prossima Champions League).