Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, l'Inter potrebbe lanciare l'assalto ad Hakim Ziyech, attaccante esterno del Chelsea per il quale il club inglese chiederebbe 15 milioni di euro. La società nerazzurra inoltre valuterebbe l'uscita di Nicolò Barella ma solo a patto che arrivi alla Pinetina un'offerta da 80 milioni di euro. Infine l'Inter vorrebbe chiudere per il portiere Yann Sommer ma il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel potrebbe bloccare l'operazione.

L'Inter oltre ad un attaccante che potrebbe essere Gianluca Scamacca, starebbe cercando anche un esterno offensivo per completare la rosa e il nome che piacerebbe all'ad Giuseppe Marotta sarebbe quello di Hakim Ziyech.

L'ala destra attualmente in forza al Chelsea, se rimanesse a Londra, vedrebbe le sue chance di calcare il campo con continuità sempre più ridotte dagli arrivi di calciatori del calibro di Mudrik e Nkunku e di conseguenza una sua uscita per una cifra vicina ai 15 milioni di euro sarebbe una strada percorribile.

L'Inter, secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna riterrebbe il profilo di Ziyech idoneo alle esigenze di Inzaghi e potrebbe effettuare un ultimo sforzo in sede di Calciomercato per accontentare il tecnico piacentino.

Nicolò Barella piacerebbe da tempo in Premier League e nelle scorse settimane sia Manchester United che Manchester City avrebbero chiesto informazioni su di lui.

L'ad Giuseppe Marotta, che attualmente non riterrebbe alcun calciatore dell'Inter incedibile, avrebbe chiesto una cifra vicina agli 80 milioni di euro per lasciar partire Barella a titolo definitivo: per meno di tale somma invece il giocatore non si muoverà da Milano.

Uno degli obiettivi dell'Inter, dopo che i nerazzurri hanno ceduto André Onana al Manchester United, sarebbe quello di assicurarsi un portiere di esperienza e indubbia qualità. Il nome forte che starebbe circolando ormai da giorni alla Pinetina risulterebbe essere quello di Yann Sommer, attualmente in forza al Bayern Monaco, tuttavia lo stesso allenatore dei bavaresi Thomas Tuchel avrebbe messo la trattativa in discussione.

Il tecnico tedesco, in una recente intervista ha infatti detto di Sommer: "Ha il desiderio di trasferirsi in nerazzurro ma può rimanere al Bayern è un portiere forte". In ogni caso l'Inter per la porta avrebbe già trovato l'accordo di massima con Anatolij Trubin, numero uno dello Shakhtar che andrà in scadenza di contratto con il club ucraino nel 2024.