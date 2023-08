L'Inter sta provando a muoversi con forza in questa sessione estiva di Calciomercato, soprattutto negli ultimi giorni, per regalare a Simone Inzaghi una rosa competitiva dopo un breve periodo di stallo. In particolar modo, tra i pali ci sono ancora delle carenze visto che sono andati via André Onana, Samir Handanovic e Alex Cordaz e in entrata è arrivato il solo Raffaele Di Gennaro, con i nerazzurri che stanno utilizzando il figlio d'arte Filip Stankovic al momento. Anche in attacco, però, arriverà almeno un altro innesto una volta che si è arenata la trattativa per Romelu Lukaku, ma occhio alla possibile partenza di Joaquin Correa, che libererebbe un ulteriore slot.

I rinforzi dell'Inter

L'Inter potrebbe accelerare nei prossimi giorni per risolvere la questione portiere e centravanti. Tra i pali sembra solo una questione di tempo ma alla fine dovrebbe arrivare Yann Sommer dal Bayern Monaco per 5 milioni di euro. Un po' più incerto il discorso relativo alla questione attaccante visto che, oltre al mancato arrivo di Romelu Lukaku, potrebbe liberarsi ulteriore spazio con l'addio di Joaquin Correa, che piace in Arabia e potrebbe portare nelle casse 15 milioni di euro.

In entrata nelle ultime ore c'è stata un'accelerata importante per Gianluca Scamacca, che arriverebbe dal West Ham per 25 milioni di euro più bonus, ma oltre all'italiano si stanno sondando altre piste.

Il grande sogno di mercato risponderebbe al nome di Jonathan David, attaccante canadese attualmente in forza al Lille. Nonostante la giovane età, essendo un classe 2000, è ormai una certezza visto che anche nello scorso campionato ha segnato più di venti gol. Un giocatore, dunque, di sicuro affidamento e che si sposerebbe bene in tandem sia con Lautaro Martinez che con Marcus Thuram, ma all'occorrenza anche con Scamacca in caso di arrivo dell'italiano all'ombra del Duomo.

La trattativa per David non è semplice ma l'Inter potrebbe rinunciare a Trubin e ai 15 milioni stanziati per lui, puntando in porta solo su Sommer, con Stankovic promosso come secondo, girando il tesoretto su Scamacca e parte di quanto ricavato dall'eventuale addio di Correa. Tutto il resto, invece, verrebbe dirottato al Lille, provando ad avvicinarsi alla richiesta di 50 milioni del club francese,

La nuova Inter

In mezzo al campo l'Inter è praticamente delineata con un reparto di tutto rispetto formato da Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Samardzic e Asllani.

In difesa potrebbe essere fatto qualcosa come braccetto di destra, uno tra Toloi e Demiral, mentre Bisseck farà il vice Bastoni. Questa, dunque, potrebbe essere la squadra a disposizione di Inzaghi a fine mercato:

Inter (3-5-2): Sommer (Stankovic); Toloi (Darmian), Acerbi (De Vrij), Bastoni (Bisseck); Dumfries (Cuadrado), Barella (Samardzic), Calhanoglu (Asllani), Frattesi (Mkhitaryan), Dimarco (Gosens); Lautaro (Thuram), David/Balogun (Scamacca).