La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato da portate avanti durante il Calciomercato estivo. Si lavora alle cessioni ma anche a quelli che potrebbero essere i rinforzi della rosa bianconera e che potrebbero riguardare il ruolo di terzino sinistro, quello di centrocampista e quello di punta. A tal riguardo una delle richieste che avrebbe avanzato Massimiliano Allegri alla Juventus è l'acquisto di Romelu Lukaku, considerato ideale al modo di giocare del tecnico. Il belga piace molto perché garantirebbe non solo gol ma aiuterebbe anche i suoi compagni in quanto la sua fisicità è un problema per le difesa avversarie.

Le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore belga abbia deciso di non accettare un'offerta importante dall'Arabia Saudita perché vorrebbe ritornare a giocare nel campionato italiano. Attualmente la società più interessata al suo acquisto è proprio la Juventus, anche se la società bianconera dovrà prima vendere una punta e poi successivamente acquistare un rinforzo per il settore avanzato.

Una scelta importante quella del belga considerando che in Arabia avrebbe potuto guadagnare molto di più, si parla di circa 30 milioni di euro a stagione. Diversi giornali sportivi hanno confermato l'intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera sulla base di un contratto da 8 milioni di euro a stagione per tre anni.

La volontà di Lukaku è quella di giocare in Serie A oltre al fatto che vorrà essere uno dei protagonisti dell'Europeo con la nazionale del Belgio, competizione che è prevista a giugno 2024. Lukaku sarebbe un acquisto voluto soprattutto da Allegri, che lo riterrebbe ideale come riferimento avanzato. Se dovesse arrivare uno fra Dusan Vlahovic e Arkadius Milik potrebbe lasciare la società bianconera.

La Juventus valuta la giovane punta circa 80 milioni di euro, per quanto riguarda l'ex Marsiglia il prezzo di mercato è di circa 15 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo ed eventualmente anche il settore difensivo. Se si dovessero definire alcune cessioni (in prestito) di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia, non è da scartare la possibilità di un arrivo di Khephren Thuram, giocatore del Nizza valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro si valuta l'acquisto del giocatore del Monza Carlos Augusto, che ha un prezzo di mercato di 15 milioni di euro.