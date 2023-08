La Juventus sta per iniziare ufficialmente una stagione cruciale, che viene dopo due annate consecutive senza titoli vinti. L'attenzione è rivolta anche verso Massimiliano Allegri, il tecnico della squadra bianconera, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025. La sua situazione è stata esaminata a fondo nelle scorse ore dall'opinionista Giordano Mischi, intervenuto a 'Top Calcio 24', il quale ha espresso un parere deciso riguardo al futuro dell'allenatore livornese.

Secondo Mischi l'eventuale mancata qualificazione in Champions League potrebbe portare all'esonero di Allegri

L'opinionista sportivo Mischi ha sottolineato: "Dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, è comprensibile che la Juventus abbia scelto di risparmiare 40 milioni di euro evitando un cambio di guida tecnica, coinvolgendo così tutto lo staff di Allegri". Questa decisione, tuttavia, pone l'allenatore di fronte a una strada impervia: "Dopo aver anche influenzato il mercato della passata stagione con gli arrivi di Pogba e Di Maria, se la squadra non dovesse qualificarsi per la Champions League, diventa evidente che Allegri non potrà essere confermato per un altro anno'.

L'obiettivo, tuttavia, sarebbe tutt'altro che semplice da raggiungere “Allegri ha davanti un vero banco di prova, visto che non avrà nemmeno le coppe, anche se per me questa rosa con i problemi in difesa e centrocampo, resta da quinto posto”, ha affermato in conclusione Mischi.

Il punto sul calciomercato della Juventus

Intanto in queste settimane la società della Juventus sta cercando di accontentare Massimiliano Allegri sul piano del Calciomercato. Oltre a un terzino sinistro (piacerebbe in particolare Carlos Augusto del Monza) potrebbe arrivare anche una punta come Romelu Lukaku, che sarebbe il preferito dal tecnico bianconero per il settore avanzato.

L'arrivo del giocatore belga dipende però da almeno una cessione nel ruolo di punta. Se non dovesse arrivare un'offerta da 80 milioni di euro per Dusan Vlahovic, potrebbe partire Arkadiusz Milik, che ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro.

Intanto proprio nelle scorse ore sono state definite due cessioni importanti, quelle di Luca Pellegrini e a Nicolò Rovella.

Mancano solo gli annunci ufficiali, ma i due dovrebbero trasferirsi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 21,5 milioni di euro. Il terzino è stato valutato 4,5 milioni di euro, mentre il centrocampista ex Monza 17 milioni di euro.