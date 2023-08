Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato della Juventus e di quello che apporterebbe al club bianconero Romelu Lukaku qualora arrivasse alla Continassa al posto di Vlahovic. Dello stesso argomento hanno inoltre detto la loro opinione Oscar Damiani a TMW Radio e Massimo Marianella a Sky Sport.

Juventus, Paganin: 'La squadra bianconera per natura deve appoggiarsi alla prima punta e con Lukuaku farebbe un passo avanti'

"La Juve con Lukaku farebbe un passo in avanti e andrebbe a migliorare la qualità del gioco" queste le parole con cui ha esordito l'ex calciatore Massimo Paganin commentando ai microfoni di TMW Radio il possibile passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku.

Paganin, restando in tema Juventus e scendendo nel dettaglio tattico di cosa porterebbe il centravanti belga rispetto a Dusan Vlahovic, ha poi detto: "Dal punto di vista tecnico è un vantaggio per la Juve perché avrebbe un giocatore che sa lavorare bene spalle alla porta, cosa che non sa fare Vlahovic in questo momento. La Juventus per natura è una squadra che deve appoggiarsi sulla prima punta e Lukaku sarebbe la scelta ideale". Paganin ha poi concluso il suo intervento sottolineando come la Juventus, prendendo Lukaku, non dovrebbe attendere i canonici tempi di ambientamento di un calciatore nuovo in quanto il belga conosce bene il campionato italiano.

Juventus, Damiani: 'Vlahovic è forte, giovane e può segnare 20 gol a stagione dunque punterei su di lui'

Anche il procuratore sportivo Oscar Damiani ha commentato a TMW Radio le indiscrezioni che vorrebbero Juventus e Chelsea in trattativa per scambiarsi i due calciatori Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. "Vlahovic è giovane, forte, può crescere ancora, è un giocatore da 20 gol all'anno e punterei di più su di lui.

Lukaku? Le dichiarazioni non è che hanno fatto piacere ai tifosi juventini". A Damiani è stato poi chiesto cosa pensasse della scelta di diversi calciatori di tirarsi fuori dalla rosa del PSG: secondo l'agente sportivo alcuni elementi come Messi e Verratti avessero fatto il loro tempo a Parigi mentre per quanto concerne Mbappé la situazione sarebbe diversa in quanto lo stesso francese si sarebbe impuntato per lasciare il club transalpino.

Juventus, Marianella: 'La trattativa tra Lukaku e Vlahovic sarà una trattativa che andrà ancora avanti'

Infine, anche Massimo Marianella ha parlato della Juventus e dell'affare che coinvolgerebbe Vlahovic e Lukaku: "Il Chelsea non sente Lukaku parte del gruppo, penso che quella con la Juve per Vlahovic sarà una trattativa che andrà avanti. Il fatto che però Vlahovic sia andato a Monaco di Baviera per dei controlli medici mi fa pensare che anche al Bayern serva un attaccante".