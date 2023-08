La Juventus è sempre attenta ai giovani e negli ultimi anni grazie al progetto Next Gen è riuscita a valorizzare diversi giocatori, alcuni dei quali sono stati poi integrati in prima squadra. E' il caso del classe 2005 Dean Hujsen, di Kenan Yildiz e di Nonge Boende. Lo stesso cammino professionale potrebbe riguardare un altro giovane sul quale la società bianconera starebbe lavorando.

Coetaneo dei calciatori prima menzionati, Grayson Dettoni è uno dei giovani più interessanti del Bayern Monaco, attualmente parte della seconda squadra della società tedesca.

I rapporti tra i club sarebbero ottimi, dato che i bianconeri hanno già pescato nel Bayern la scorsa stagione, ingaggiando a parametro zero Kenan Yildiz, da quest'anno ufficialmente integrato in prima squadra.

Dettoni ha passaporto italiano, è cresciuto nel San Diego Surf prima di trasferirsi all'età di 10 anni al Monaco 1860. Dopo due stagioni nel settore giovanile della società tedesca si trasferisce al Bayern Monaco, dove compie tutta la trafila fino ad arrivare all'under 19.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e potrebbe arrivare con il pagamento di un piccolo indennizzo. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche dell'Atalanta, che sta cercando rinforzi per la sua seconda squadra.

Come risaputo da questa stagione anche la società bergamasca ha lanciato il progetto della seconda squadra, l'unica insieme alla Juventus in Italia.

Dettoni potrebbe approdare alla Juventus

In caso di arrivo a Torino Dettoni andrebbe a rinforzare la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, che in questa stagione ha ambizioni importanti alla ricerca della promozione nel campionato di Serie B. Dettoni è un classe 2005 e potrebbe prendere il posto di Dean Huijsen che potrebbe essere promosso in prima squadra come alternativa ad Alex Sandro nel ruolo di centrale difensivo.

Per arrivare al calciatore in forza ai bavaresi la Juventus dovrà comunque battere la concorrenza dell'Atalanta.

Cristiano Giuntoli sempre attento ai giovani

Oltre ai profili di Huijsen e Yildiz promossi in prima squadra, Cristiano Giuntoli sta monitorando anche il 23enne Nicolussi Caviglia che differentemente dai compagni e dai vari Soulè, Iling e Fagioli dovrebbe essere mandato in prestito per maturare.

Lo stesso percorso che potrebbero seguire anche il classe 2003 Fabio Miretti, che potrebbe rimanere a Torino così come essere ceduto in prestito, e Facundo Gonzalez, appena prelevato dal Valencia che potrebbe essere dirottato alla Sampdoria di Andrea Pirlo.