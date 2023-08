Il giornalista sportivo Graziano Campi nelle scorse ore ha affrontato il tema delle cessioni della Juventus durante un intervento su Tv Play di Calciomercato.it, in cui ha fornito un quadro sul mercato dei bianconeri, evidenziando la necessità per la Juve di generare più entrate finanziarie. Inoltre il giornalista si è soffermato anche sulla situazione di Paul Pogba: "Pogba rimane? Per forza, se ogni volta che va a fare le visite mediche ha un problema, chi te le fa passare?". Parole che fanno il paio con quanto aveva dichiarato sul francese già a luglio.

Il giornalista sportivo ha sottolineato poi che, nonostante le cessioni effettuate fino a questo momento, la società bianconera non avrebbe ancora ricevuto introiti sostanziali, in quanto molte delle intese economiche raggiunte con le altre società comportano prestiti e pagamenti futuri: pertanto questi fondi, se saranno effettivamente incassati, arriveranno quindi solamente l'anno prossimo.

Campi sul mercato della Juventus: 'A livello di cassa è un disastro totale'

Inoltre, Campi ha notato che non sarebbe avvenuta una diminuzione del monte-stipendi, poiché molti dei giocatori ceduti non facevano parte della rosa principale bianconera della scorsa stagione.

Infine il giornalista, sempre parlando del calciomercato della Juventus, ha aggiunto: "A livello di cassa è un disastro totale: ha incassato quattro milioni dal turco e quattro milioni da Denis Zakaria.

In più realizza alcune minusvalenze su alcune delle plusvalenze fittizie che sta regalando in giro per togliersi dall’imbarazzo di quel che ha combinato”.

La situazione attuale del centrocampista Paul Pogba

Dopo diverse settimane di lavoro personalizzato Paul Pogba sembra intanto aver recuperato una buona forma, tenendo conto dell'amichevole giocata recentemente contro l'Alessandria, in cui i bianconeri hanno vinto per 5-0 e anche il centrocampista francese ha segnato un gol.

Non è da scartare la possibilità che il transalpino nelle prossime ore venga convocato da mister Allegri per la prima giornata del campionato di Serie A contro l'Udinese (in programma questa domenica 20 agosto alle ore 20:45 alla Dacia Arena) e magari anche scendere in campo nella parte finale del match.