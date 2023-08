La Juventus è al lavoro per definire altre cessioni in questo Calciomercato estivo. I principali indiziati a lasciare Torino sono almeno quattro: Matias Soulé, che potrebbe trasferirsi in prestito in una società di Serie A così da giocare titolare e fare il definitivo salto di qualità. Si era parlato di una sua possibile cessione a titolo definitivo ma la società bianconera lo valuta almeno 20 milioni di euro e non sono arrivate offerte importanti per il suo cartellino. Altro giocatore che piace soprattutto in Germania e in Arabia Saudita è Filip Kostic: il centrocampista ex Eintracht Francoforte pagato lo scorso calciomercato estivo circa 12 milioni di euro più bonus.

Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

La Juventus sarebbe vicina alla cessione di Facundo Gonzalez alla Sampdoria

La Juventus oltre a valutare la cessione di Soulé e Kostic è vicina a definire un'altra importanza partenza non tanto dal punto di vista economico quanto tecnico in quanto permetterà al giocatore di crescere in esperienza e ritornare dalla prossima stagione alla Continassa per giocarsi un posto da titolare. Parliamo di Facundo Gonzalez, acquistato per circa 3 milioni di euro più bonus dal Valencia di recente e che potrebbe lasciare Torino in prestito. Sarebbe vicino al trasferimento alla Sampdoria, in una Serie B che sarà molto impegnativa in questa stagione con tante società pronte a lottare per la promozione.

Altro giocatore che sarebbe vicino alla cessione è Samuel Iling-Junior. Il centrocampista inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2025, la società bianconera valuta la possibilità di lasciarlo partire in prestito ma in questo caso sarà necessario un prolungamento di contratto. Si parla di una possibile cessione in prestito al Bologna anche se negli ultimi giorni si parla del centrocampista inglese come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Domenico Berardi.

La Juventus valuta almeno 20 milioni di euro Iling-Junior.

Se si dovesse definire la cessione di una delle punte (si parla di Dusan Vlahovic ma anche di Arkadiusz Milik) la società bianconera potrebbe valutare l'approdo a Torino di Romelu Lukaku in prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Il belga vorrebbe approdare a Torino e avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.