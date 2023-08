Secondo le ultime di mercato la Juventus potrebbe scontrarsi in sede di Calciomercato con la Lazio per Jorginho, centrocampista dell'Arsenal che potrebbe lasciare Londra per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Inoltre, per secondo rumor di mercato la Juve sarebbe vicina all'acquisto di Nicolò Zaniolo [VIDEO], calciatore che però interesserebbe anche al Milan di Stefano Pioli.

Juventus, idea Jorginho per il centrocampo ma sull'italo-brasiliano ci sarebbe anche la Lazio di Sarri

La Juventus starebbe cercando ormai da giorni un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri ed il nome emerso tra i nuovi candidati sarebbe quello di Jorginho.

Il regista italo-brasiliano, attualmente in forza all'Arsenal, era stato già accostato alla Juve praticamente un anno fa, quando il calciatore preferì restare al Chelsea per poi passare ai "Gunners" nella sessione di calciomercato invernale per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. In questa estate però le cose potrebbero nuovamente cambiare per Jorginho, soprattutto perché l'Arsenal ha investito la cifra record di 115 milioni di euro per Rice, mediano del West Ham che potrebbe togliere spazio al calciatore ex Napoli. Ecco perché la Juventus starebbe pensando di presentare una prima offerta alla squadra londinese che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra tutto sommato moderata per le qualità di Jorginho e che potrebbe attrarre nuovamente le attenzioni della Lazio: i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri, avrebbero proprio nel tecnico toscano uno dei più accesi sostenitori di Jorginho ed il rapporto fra i due sarebbe idilliaco dai tempi in cui entrambi si trovavano al Napoli.

Juve, le quote per Zaniolo in bianconero si abbassano: sull'esterno anche il Milan vorrebbe dire la sua

La Juventus e Nicolò Zaniolo sono due nomi che nelle ultime sessioni mercato sono stati accostati e secondo le ultime quotazioni dei maggiori siti di bookmaker, l'esterno attualmente in forza al Galatasaray dovrebbe essere prossimo a divenire un calciatore bianconero.

Anche il Milan, dal canto suo, sarebbe interessato al talento ex Roma e di conseguenza all'orizzonte si staglierebbe un duello di mercato tutto italiano. il Galatasaray valuterebbe la cessione di Zaniolo almeno di 30 milioni di euro, una cifra di cui sia Juventus che Milan attualmente non avrebbero. Le cose però potrebbero cambiare in fretta con le cessioni: la Juve che potrebbe infatti vendere Denis Zakaria al Monaco per 20 milioni e il Milan che starebbe trattando con l'Atalanta per De Ketelaere. In questo caso, si parlerebbe di una cessione in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 25 milioni di euro.