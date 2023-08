Uno dei giocatori destinato a lasciare l'Inter all'inizio di questa sessione estiva di Calciomercato sembrava essere Robin Gosens, che in un anno e mezzo non è mai riuscito a dimostrare a pieno il proprio valore, anche perché davanti aveva un mostro sacro come Ivan Perisic da gennaio a giugno 2022 e Federico Dimarco nella scorsa annata. Negli ultimi giorni, però, l'ipotesi di un addio dell'esterno tedesco si è quasi affievolita ma non è del tutto sfumata. A chiedere informazioni sul suo conto, infatti, ci sarebbe la Juventus, che vuole rinforzare la fascia sinistra visto che Alex Sandro non convince e si vuole un vice Kostic di alto livello.

La Roma è sempre alla ricerca di una punta da dare a José Mourinho in vista dell'inizio di campionato, previsto tra poco più di una settimana. Il solo Andrea Belotti non può bastare, visto che Tammy Abraham tornerà in campo nel 2024 e per questo motivo si stanno sondando diverse piste. Negli ultimi giorni sarebbe tornato di moda il nome di Arnautovic, che ha dimostrato di essere di grande affidamento.

Juventus su Gosens

Il nome di Robin Gosens potrebbe tornare in auge in casa Inter sul fronte cessioni, visto che fino a qualche settimana fa si parlava di un suo possibile addio. L'esterno tedesco, però, sta provando a convincere Simone Inzaghi durante il precampionato ma, in caso di offerta importante, non è da escludere una cessione.

E su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, che cerca un innesto sulla fascia sinistra che possa alternarsi con Filip Kostic anche se, giocando una volta a settimana, il turnover di Massimiliano Allegri sarà comunque limitato.

La Juve sta cercando di liberare spazio con la cessione di Luca Pellegrini alla Lazio e Alex Sandro non convince il tecnico toscano.

Il club meneghino, dal suo canto, non chiude alla trattativa ma valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Occhio in questo caso alla pista De Winter, vista l'esigenza dell'Inter di rinforzarsi in difesa, valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Con il conguaglio sui 10 milioni, poi, i nerazzurri potrebbero tornare su Carlos Augusto, che piace da tempo ai nerazzurri.

Roma su Arnautovic

La Roma continua ad essere alla ricerca di un centravanti e nelle ultime ore sembra tornato di moda il nome di Marko Arnautovic. Non essendo più giovanissimo, il Bologna è pronto a cederlo per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, anche se i capitolini non vorrebbero andare oltre i 5 milioni di euro più bonus. Il classe 1989, intanto, preme per giocare in un club al vertice del campionato, che partecipa anche alle prossime competizioni europee.