Nelle ultime ore in casa Juventus continuano a tenere banco le indiscrezioni legate al reparto offensivo.

Moise Kean è il giocatore più chiacchierato in riferimento alla possibilità di una cessione, con il Siviglia ed il Fulham interessate alle sue prestazioni. In caso di una sua partenza rimane una possibilità concreta l'arrivo di Romelu Lukaku fortemente caldeggiato da Massimiliano Allegri, che continua ad allenarsi a parte al Chelsea.

Il giocatore non ha accettato le offerte arrivate dall'Arabia Saudita perché spererebbe ancora in un approdo nella società bianconera.

Un arrivo il suo che non avverrà comunque a discapito dell'uscita di Dusan Vlahovic, ormai certo di restare alla Juventus dato anche che PSG e Bayern Monaco hanno puntato su altri profili (Goncalo Ramos e Harry Kane).

La Juventus vorrebbe Romelu Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato non ci sarebbe la possibilità di un reintegro di Romelu Lukaku al Chelsea. Attualmente la punta belga si allena con l'under 21 della società inglese, dovrebbe di conseguenza partire negli ultimi giorni di mercato. Nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile trasferimento al Tottenham o alla Roma ma il giocatore starebbe aspettando la Juventus, con Allegri che lo vorrebbe come rinforzo per un settore avanzato che a quel punto sarebbe quasi certamente il più forte e completo della Serie A.

A breve tra l'altro potrebbe essere ceduto Moise Kean, la cui partenza farebbe posto all'arrivo del belga. Non sarà comunque semplice trovare l'accordo col Chelsea, il nodo sta tutto lì, per questo Cristiano Giuntoli avrebbe già bloccato Alvaro Morata.

Dopo mesi di trattative la società inglese ha infatti chiarito di non volere l'inserimento di Dusan Vlahovic nell'affare, sia perchè diffidente verso le sue condizioni fisiche sia perchè non convinta della valutazione fatta dalla Juventus, che avrebbe proposto uno scambio di mercato con conguaglio di 40 milioni di euro in proprio favore.

I Blues valutano Lukaku 40 milioni di euro, i bianconeri invece attribuiscono al serbo una stima di circa 80, da qui la proposta di Giuntoli che però sarebbe stata ormai declinata.

La speranza concreta a questo punto per chiunque voglia Lukaku, Juventus compresa, è che il Chelsea lo lasci partire in prestito sul finire del mercato, il tutto per evitare di trattenere per un intero anno un calciatore scontento e ai margini del progetto.