In queste ore, la Juventus sta lavorando per arrivare al meglio alla gara contro il Bologna. In casa bianconera, quest’anno, il tempo per lavorare non manca vista l’assenza dalle coppe europee. Inoltre, Massimiliano Allegri può contare su tutta la sua rosa e questa è sicuramente una buona notizia. Contro il Bologna ci sarà una sola assenza come ha rivelato lo stesso tecnico livornese: “Domani (27 agosto ndr) non ci sarà Szczesny perchè a preso un colpo e giocherà Perin”. Dunque, la porta della Juventus sarà difesa da Mattia Perin visto che Wojciech Szczesny non è al meglio.

Per il match contro il Bologna, però, i bianconeri recupereranno Moise Kean che ha saltato la gara contro l’Udinese per una botta alla tibia.

Allegri fa chiarezza su Kean

La scorsa settimana, sono uscite alcune voci secondo le quali Moise Kean sarebbe stato fuori rosa dalla Juventus a causa di alcuni ritardi. Di questo ne ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Moise Kean non è mai stato fuori rosa, è arrivato una volta in ritardo ma capita ogni tanto ai giocatori e facciamo beneficenza”. Dunque, Kean non è mai stato fuori e ha saltato il match di Udine solo per un problema fisico. In ogni caso il giocatore ha recuperato come rivelato dallo stesso tecnico della Juventus: “Domani (27 agosto ndr) è a disposizione”.

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha fatto anche il punto della situazione sulle condizioni di Paul Pogba: “È a completa disposizione e può esser utilizzato". Dunque, contro il Bologna, Paul Pogba potrebbe giocare uno spezzone di partita. È possibile che il francese entri a gara in corso e che possa giocare una ventina di minuti nel secondo tempo.

Due dubbi per Allegri

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Bologna, dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha brillantemente battuto l’Udinese. Il tecnico livornese ha confidato di avere solo sue dubbi uno sugli esterni e uno a metà campo. Allegri scioglierà i dubbi solo domani 27 agosto a ridosso del fischio d’inizio della patria contro il Bologna.

Dunque, in attacco si va verso la conferma di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri ha spiegato di essere molto soddisfatto della batteria di attaccanti a sua disposizione: “Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sono attaccanti molto forti. Poi c'è Yildiz che è un giovane con grandi prospettive. Sono molto sereno“. Infine, il tecnico della Juventus ha parlato della situazione di Leonardo Bonucci: “Con Leo abbiamo già parlato e detto tutto, non c'è nulla da aggiungere. Leo conosce la situazione, la Juventus è stata chiara e su questo andiamo avanti”. Dunque, non ci sarebbe più spazio per Bonucci alla Juventus.