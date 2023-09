La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo rinforzo per la difesa della porta del futuro e il nome caldo di queste settimane sarebbe quello di Bento, portiere brasiliano dell'Atlhetico Paranaense; sul portiere però ci sarebbero anche diversi top club inglesi che potrebbero scatenare un'asta sul talento brasiliano alla quale i nerazzurri difficilmente potrebbero partecipare in modo competitivo.

L'idea dell'Inter per la porta: Bento dall'Atlhetico Paranaense

Il portiere brasiliano sarebbe seguito dalla dirigenza nerazzurra già dalla scorsa sessione di mercato, quando poi i nerazzurri si dirottarono sull'acquisto di Yann Sommer, vera rivelazione di questo inizio di campionato con le sue ottime prestazioni.

I nerazzurri però non avrebbero mollato la pista che porterebbe al portiere brasiliano, il quale però ultimamente sarebbe attenzionato anche da diversi top club della Premier League, con maggiore disponibilità economica rispetto ai nerazzurri.

Per questi motivi si potrebbe scatenare una vera e propria asta per il portiere dell'Athletico Paranaense e difficilmente la dirigenza nerazzurra si metterà a giocare al rilancio contro le potenze economiche inglesi.

L'Inter verso Empoli: rientra Calhanoglu sulla mediana

Dopo il pareggio nella prima di Champions League contro la Real Sociedad, i nerazzurri si ritufferanno in campionato con la trasferta di Empoli, dove ad attenderli ci sarà una squadra rivoluzionata dall'esonero di Paolo Zanetti avvenuto in settimana.

Sulla panchina dei toscani siederà Andreazzoli, al suo ritorno alla guida dell'Empoli; i nerazzurri ritroveranno Hakan Calhanoglu dopo il leggero risentimento muscolare alla coscia sinistra patito dopo il derby.

Il turco guiderà la squadra dalla posizione di mediano, affiancato probabilmente da Mkhitaryan e da Davide Frattesi, verso la sua prima da titolare con i nerazzurri in questa stagione dopo le brillanti prestazioni di inizio campionato.

In attacco per l'Inter dovrebbero partire Sanchez e Thuram, con Lautaro Martinez tenuto a riposo per turnover in vista dei prossimi impegni ma pronto a subentrare nella ripresa qualora la partita lo necessitasse.

In porta per i nerazzurri ci dovrebbe essere Yann Sommer, sostenuto dalla linea difensiva formata da Pavard, De Vrij e Acerbi, con un turno di riposo per Alessandro Bastoni dopo l'errore effettuato in uscita per l'uno a zero della Real Sociedad in Champions League.

Sulle fasce spazio a Matteo Darmian e Federico Dimarco, con Dumfries tenuto a riposo e con Cuadrado ancora alle prese con il fastidio della tendinite.