La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando un possibile prospetto da seguire per il futuro: il giocatore sarebbe il talento messicano di diciotto anni Heriberto Jurado, in forza al Nacaxa nel campionato messicano. Sul calciatore ci sarebbero diversi top club europei che ne starebbero seguendo le prestazioni, come il Barcellona allenato da Xavi, e che potrebbero puntare sul giocatore come talento per il futuro.

L'idea dell'Inter per il futuro: Heriberto Jurado dal Necaxa

Il talento diciottenne sarebbe attenzionato dai nerazzurri da diversi mesi, ma nell'ultima sessione di mercato la dirigenza avrebbe preferito seguire altri prospetti, mantenendo comunque viva la pista che porterebbe al talento messicano.

Ala sinistra, appena diciottenne, il giocatore del Necaxa sarebbe seguito anche dal Barcellona e da altri top club in Europa, anche se i nerazzurri starebbero ragionando su un piano futuro per anticipare la concorrenza sul giocatore, che rappresenterebbe certamente un discreto investimento ma con una possibile prospettiva di maturazione.

Il giocatore, infatti, sarebbe considerato uno dei giocatori di maggiore prospettiva nella sua nazione e secondo molti osservatori sarebbe già pronto al salto in un grande campionato.

Il mercato dell'Inter

Nel mercato appena concluso, i nerazzurri hanno investito soprattutto per cercare di inserire nella rosa gli elementi considerati fondanti del nuovo progetto di Simone Inzaghi, con l'acquisizione a parametro zero di Marcus Thuram, affiancato a Lautaro Martinez nell'attacco nerazzurro, ma non solo.

La dirigenza dell'Inter ha infatti rinnovato anche la difesa, inserendo al posto del portiere Onana, ceduto al Manchester United per circa 55 milioni di euro, Yann Sommer, portiere titolare della nazionale svizzera, arrivato per circa 6 milioni di euro dal Bayern Monaco.

Oltre a Sommer, sono stati inseriti a livello difensivo i rinforzi Yann Aurel Bisseck e soprattutto Benjamin Pavard, arrivato nelle battute finali della sessione estiva di calciomercato.

A centrocampo i nerazzurri hanno inserito in rosa ben quattro nuovi profili, con il colpo all'ultimo minuti di Davy Klaassen, che si va ad aggiungere agli arrivi di Davide Frattesi, Juan Cuadrado e Carlos Augusto.

Per l'attacco, i nerazzurri hanno mantenuto solo Lautaro come perno fisso, inserendo al suo fianco, oltre a Marcus Thuram, anche i nuovi arrivi Marko Arnautovic, acquisito dal Bologna, ed il ritorno di Alexis Sanchez, arrivato a Milano da svincolato dopo la sua esperienza in Francia all'Olympique Marsiglia.