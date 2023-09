Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Federico Chiesa della Juventus per la prossima estate e lo vorrebbe acquisire come erede di Antoine Griezmann. Il Real Madrid invece già dal prossimo gennaio potrebbe dare la caccia a un nuovo difensore centrale: Carlo Ancelotti avrebbe indicato Alessandro Bastoni dell'Inter come profilo ideale.

Juventus, Chiesa piacerebbe all'Atletico Madrid come erede di Griezmann: i bianconeri vorrebbero 50 milioni di euro

L'Atletico Madrid nelle prossime sessioni di mercato potrebbe salutare Antoine Griezmann, attaccante francese attenzionato da alcuni club arabi e starebbe pensando di sostituirlo con Federico Chiesa.

L'esterno della Juventus, che andrà in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2025, in caso di mancato accordo per il rinnovo con il direttore sportivo Giuntoli potrebbe essere ceduto nel 2024 per evitare di perderlo a parametro zero l'anno successivo.

La Juventus, che non avrebbe in rosa calciatori incedibili, potrebbe accettare la cessione Chiesa a fronte di una somma non inferiore ai 50 milioni di euro. Se l'Atletico Madrid riuscisse a esaudire le richieste della "Vecchia Signora" allora l'affare potrebbe davvero decollare, con i bianconeri che sarebbero poi costretti a cercare un degno sostituto di Chiesa.

Inter, Bastoni piacerebbe al Real Madrid di Carlo Ancelotti: i nerazzurri lo valuterebbero 60 milioni

Il Real Madrid avrebbe la necessità di acquisire un difensore nella prossima sessione invernale di mercato e il nome che sarebbe stato indicato direttamente dal tecnico Carlo Ancelotti pare essere quello di Alessandro Bastoni.

Il centrale dell'Inter in questi anni è stato capace di vincere uno scudetto da titolare, giocare una finale di Champions League e ritagliarsi un posto negli undici della nazionale italiana. Elementi che permetterebbero all'ad nerazzurro Marotta di valutare Bastoni 60 milioni di euro, una cifra alta anche per lo stesso Real Madrid, ma che non dovrebbe far demordere il club spagnolo.

Se l'Inter non dovesse accettare un eventuale trasferimento del proprio difensore a gennaio, allora la società iberica potrebbe rinviare l'assalto a Bastoni in estate, quando sulla panchina dei "Blancos" non dovrebbe però più sedere Ancelotti.

Per un'eventuale sostituzione, il nome accostato con più frequenza all'Inter sarebbe quello di Giorgio Scalvini, stopper classe 2003 dell'Atalanta sul quale si potrebbe accendere una possibile sfida anche con Juventus e Milan.