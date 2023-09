Nelle scorse ore il giornalista Alessandro Barbano ha scritto sul Corriere dello Sport del processo Prisma, sottolineando come secondo il suo punto di vista alla Juventus sia stata inflitta una penalizzazione ingiusta. Il giornalista Marco Bellinazzo invece, ai microfoni di TvPlay, ha evidenziato come l'aver accettato la legittimità dell'inchiesta da parte della Juventus renderà complicata la richiesta dei legali bianconeri di un eventuale risarcimento. Infine, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato lo spostamento delle indagini del caso Prisma dalla procura di Torino a quella di Roma.

Juve, Barbano: 'Il -10 inflitto ai bianconeri in campionato per le plusvalenze è una vera e propria ingiustizia"

Il giornalista Alessandro Barbano ha scritto sul Corriere dello Sport la sua opinione per quanto concerne lo spostamento della sede processuale da Torino a Roma decisa nell'ambito del caso Prisma che ha coinvolto l'anno scorso la Juventus: "Sarà un'altra procura a decidere se perseguire la Juve e i suoi ex dirigenti oppure no. Si pensi al paradosso che si verificherebbe se un magistrato romano archiviasse tutto per le stesse ipotesi di reato, come ha fatto la procura di Bologna nel caso Orsolini": Barbano, restando in tema, ha poi preso le difese della Juventus, asserendo: "Il -10 inflitto ai bianconeri nel caso plusvalenze, che assolve i club con cui i bianconeri facevano affari, è una vera e propria ingiustizia".

Juventus, Bellinazzo: "Il club bianconero ha accettato la legittimità dell'inchiesta dunque sarà complicato richiedere risarcimento"

Anche il giornalista Marco Bellinazzo ha commentato quanto sta accadendo con l'inchiesta per il caso Prisma che ha colpito la Juventus. Bellinazzo, intervistato ai microfoni di TvPlay, ha dichiarato: "L’azione penale è obbligatoria, c’erano gli elementi per farlo.

Mi piace poco quando si leggono sui giornali intercettazioni parziali che escono da ambienti giudiziari. Per la giustizia sportiva, con il patteggiamento la Juve ha accettato la legittimità dell’inchiesta, complicato poi chiedere il risarcimento se gli indagati fossero riconosciuti innocenti".

Juventus, Padovan: "Lo spostamento delle indagini del caso Prisma da Torino a Roma non è proprio una notizia clamorosa"

Infine, anche il giornalista Giancarlo Padovan ha riportato sulle colonne di Calciomercato la propria opinione sui nuovi sviluppi del caso Prisma, scrivendo quanto segue: "La decisione della Cassazione di trasferire da Torino a Roma l’inchiesta Prisma, cioè quella relativa ai conti della Juventus, era una notizia attesa e, se vogliamo, non propriamente clamorosa. Infatti non stabilisce nulla nel merito della questione giudiziaria, ma esplicita che sul caso non avrebbe né potuto, né dovuto indagare la Procura di Torino". Padovan, restando in tema, ha poi sottolineato come gli avvocati difensori della Juventus abbiano ottenuto un primo trionfo ottenendo lo spostamento dell'indagini da un tribunale all'altro. Secondo il giornalista però, i legali del bianconero avrebbero inizialmente indicato la Procura di Milano come più idonea a trattare il caso.