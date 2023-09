Il Crotone, uscito vittorioso alla prima giornata dal Massimino di Catania (0-1), si prepara adesso all'esordio casalingo contro la Turris contro la quale i calabresi potranno contare sul rientro del portiere Andrea Dini (squalifica scontata) e sull'apporto dei nuovi acquisti e del pubblico di casa.

Sono attualmente 3000 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi, con la campagna che sarà prorogata.

Crotone, sfida tra capoliste

La gara della seconda giornata di Serie C tra Crotone e Turris rappresenterà uno scontro al vertice tra due formazioni attualmente capoliste del raggruppamento "C".

I campani sono usciti vittoriosi per 3-1 nella gara interna contro il Benevento ma nei precedenti storici non hanno mai vinto contro il Crotone. Lo scorso anno in Calabria il match del girone di ritorno terminò con il risultato di 0-0. La gara è in programma domenica 10 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Comunale "Ezio Scida" di Crotone.

Dini torna disponibile

Dopo aver saltato per squalifica la gara dello Stadio "Massimino" di Catania il portiere Andrea Dini tornerà a difendere i pali della porta crotonese contro la Turris. Per lui un turno di stop scontato nella prima giornata a seguito della squalifica rimediata nella gara di ritorno dei Playoff contro il Foggia. Il portiere, a lungo corteggiato in estate proprio dal club etneo, alla fine è rimasto in rossoblù andando a prendersi il ruolo di titolare, col più esperto Paolo Branduani che finirà in panchina.

Non sarà invece della gara il centrocampista Andrea D'Errico, ritornato a Crotone nell'ultimo giorno di calciomercato. Per l'ex Bari ci sarà da scontare un turno di squalifica prima di tornare a disposizione del tecnico Lamberto Zauli per la trasferta di Francavilla Fontana.

Crotone, la carica dei tifosi

In vista della sfida contro la Turris il gruppo Curva Sud Crotone, tifo organizzato pitagorico, ha lanciato un appello alla tifoseria.

Vivere la gara già prima del fischio d'inizio con un raduno volto a caricare l'ambiente. Così come successo a poche ore dalla gara dei Playoff contro il Foggia i tifosi crotonesi torneranno a vivere momenti di aggregazione e tifo. Con 3.000 abbonamenti sottoscritti gli squali iniziano ad intravedere il traguardo delle 3.422 tessere staccate lo scorso anno.

Diversamente da quanto ipotizzato in estate, nella negatività generale di un ambiente deluso per la mancata promozione in Serie B, i tifosi del Crotone sembrano aver rialzato la testa concedendo dunque fiducia alla società.