Il centrocampista Khephren Thuram, classe 2001, è diventato uno dei nomi più chiacchierati nel mondo del calcio, con diversi club d'Inghilterra che manifestano un forte interesse per il giovane francese. La Juventus starebbe lavorando per anticipare la concorrenza e assicurarsi il suo arrivo a Torino. Come scrive Calciomercato.com, la società bianconera sarebbe pronta prima a trattare l'ingaggio con il papà-agente sportivo, Lilian, ex giocatore della Juventus, e successivamente presentare un'offerta al Nizza per il cartellino del giocatore. La valutazione di mercato attuale di Thuram, attualmente, è superiore ai 40 milioni di euro.

Un elemento da considerare è che il contratto di Thuram con il Nizza scade a giugno del 2025. Di conseguenza, se il giocatore non dovesse prolungare il suo accordo contrattuale con la squadra francese, il suo prezzo potrebbe gradualmente diminuire nei prossimi mesi. Quel che sembra certo è che la Juve voglia rinforzare il centrocampo, in attesa di capire l'evoluzione del caso Pogba. Si attendono le contro analisi previste ad ottobre in merito alla positività al testosterone del centrocampista rilevata nel post match di Udinese-Juventus.

Khephren Thuram potrebbe approdare alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe trattando l'acquisto di Khephren Thuram. Il primo passo sarebbe quello di incontrare il papà-agente sportivo del giocatore, Lilian, e successivamente trattare il prezzo del cartellino con il Nizza.

Il classe 2001 è in scadenza di contratto a giugno 2025, per questo la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo ad una somma minore rispetto ai 40 milioni di euro attuali. In questo inizio di stagione, il centrocampista ha giocato fino ad adesso 4 match.

Si valutano comunque altri nomi nel campionato francese, uno su tutti quello di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo, per il quale si ipotizza un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.

Costerebbe qualche milione in più il giocatore del Borussia Monchengladbach, Kouadio Koné. Si segue anche un altro centrocampista francese, Youssouf Fofana, giocatore del Monaco in scadenza di contratto a giugno. Un rinforzo che potrebbe essere anticipato a gennaio pagando alla società francese una somma vantaggiosa per evitare una sfida con altre società nel calciomercato estivo.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche per rinforzare il settore difensivo. Si cercano alternative a Weah sulla fascia destra, anche se in questo inizio di stagione Allegri sta adattando McKennie. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.