L'Inter sarebbe sempre molto attenta alle occasioni che riguardano il Calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti nerazzurri starebbero infatti seguendo i profili di Zambo Anguissa del Napoli e di Mario Hermoso dell'Atletico Madrid.

I due calciatori andranno a scadenza di contratto con Napoli e Atletico Madrid rispettivamente nel 2025 e 2024 e potrebbero essere ritenuti congeniali per il progetto tecnico di Simone Inzaghi. Al termine di questa stagione, invece, il Newcastle potrebbe fare un tentativo per ingaggiare Nicolò Barella che avrebbe avuto delle richieste nella scorsa stagione anche da Liverpool e Real Madrid.

La sua valutazione sarebbe però di circa 100 milioni di euro.

Ritorno di fiamma per il centrocampista ex Marsiglia

L'Inter potrebbe decidere di fare un tentativo già a gennaio per Anguissa che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 con il Napoli. Il calciatore sarebbe stato già notato dai dirigenti quando vestiva la maglia del Marsiglia ma, in quel momento, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, preferì puntare sull'esperienza di Arturo Vidal. A gennaio, Marotta e Piero Ausilio potrebbero trattare il mediano puntando su un prestito con diritto di riscatto e facendo leva sul fatto che in caso di mancato rinnovo la sessione dopo, quella estiva, il calciatore potrebbe partire per cifre fortemente ridotte rispetto al suo reale valore.

Altro colpo a zero per il reparto difensivo dell'Inter

La società presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di rinforzare anche il reparto difensivo in quanto Francesco Acerbi potrebbe non rimanere alla Pinetina. Nelle ultime ore ci sarebbero stati infatti dei contatti per Mario Hermoso dell'Atletico Madrid. Il calciatore ha il contratto in scadenza ne 2024 e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero il prossimo anno.

Hermoso sarebbe un profilo congeniale per i dettami tattici del 3-5-2 previsti da Simone Inzaghi essendo da tempo abituato a giocare nella difesa a 3 di Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros.

Il Newcastle punta Barella

L'Inter potrebbe prendere in considerazione le offerte che potrebbero arrivare dall'estero, a fine campionato, per Nicolò Barella.

L'ex Cagliari sarebbe finito nei radar del Newcastle che potrebbe mettere sul piatto circa 75 milioni di euro per ingaggiare il centrocampista di Simone Inzaghi. L'Inter, però, valuta Barella circa 100 milioni di euro e potrebbe sedersi a tavolino in caso di offerte di questo livello solo perchè quest'anno è arrivato Davide Frattesi dal Sassuolo che potrebbe agevolmente prenderne il posto.