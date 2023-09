Nelle scorse ore il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni è intervenuto nella trasmissione Pressing parlando della Juventus e sottolineando come i bianconeri sarebbero decisamente inferiori tecnicamente all'Inter. Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio ha invece sottolineato come la ritrovata concretezza della Juventus potrebbe essere data dall'innesto in società di due figure come Cristiano Giuntoli e Francesco Magnanelli. Infine, Stefano De Grandis a Sky Sport Football Club ha infine sottolineato come l'assenza delle partite infrasettimanali per la Juve potrebbe non rivelarsi quel vantaggio di cui molti parlano.

Juventus, Zazzaroni: 'I bianconeri sono nettamente inferiori all'Inter e chi dice che possono vincere lo scudetto dice una bugia'

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato alla trasmissione Pressing delle ambizioni che può nutrire la Juventus in questa stagione, dicendo quanto segue: "Tecnicamente è una squadra nettamente inferiore a Napoli, Inter e Milan non in quest'ordine. Poi nel calcio può succedere di tutto ma chi dice che la Juventus è da Scudetto dice una balla". Zazzaroni rintuzzando ancora sull'argomento Juventus, ha poi evidenziato quanto divario tecnico ci sia tra la formazione guidata da Massimiliano Allegri e quella gestita da Simone Inzaghi: "Juventus da prima posto? No, non c'è paragone con l'Inter.

Ha fatto 72 punti lo scorso anno, ha venduto un sacco di giocatori e ha comprato solo Weah che non gioca".

Juventus, De Paola: 'La concretezza di Giuntoli e Magnanelli sta influendo sul gioco della squadra bianconera'

Anche il giornalista Paolo De Paola ha parlato della Juventus e di quella che sembrerebbe essere una metamorfosi intrapresa dai bianconeri: "Ho una mia teoria, secondo me la concretezza di Giuntoli e Magnanelli si sta facendo vedere anche sul gioco della Juventus.

Mettere in ordine i conti come fatto in estate e soprattutto ridare fiducia a Vlahovic e Chiesa questo è un merito che non va solo all’allenatore, ma anche a Giuntoli e Magnanelli. Allegri fino a ora ha fatto bene e questo è indiscutibile".

Juventus, De Grandis: 'Non sono convinto che la mancanza di coppe sia un vantaggio per i bianconeri'

Infine anche il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport Football Club della Juventus e del suo ruolo nella corsa per lo scudetto: "Scudetto? Possiamo dire che c'è l'Inter e le altre devono inseguire. Non sono convinto che per la Juventus non avere la coppe sarà un vantaggio, da febbraio in poi potrebbero esserlo ma se c'è una rosa forte di giocatori forti tu li devi fare giocare e con una sola competizione è difficilissimo farli giocare tutti. Vlahovic? Il primo gol è più bello del secondo ma forse per un mancino è più facile".