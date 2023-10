La Juventus starebbe sondando da tempo il centrocampista Lazar Samardzic dell'Udinese e potrebbe muoversi già a gennaio per bloccarlo e averlo poi a luglio. Per la porta, in caso di partenza in estate di Wojciech Szczesny, i piemontesi penserebbero a Michele Di Gregorio del Monza. Intanto Federico Chiesa sarebbe nei radar di Tottenham e Newcastle per la prossima stagione.

La Juventus starebbe pensando a Lazar Samardzic

La Juventus vorrebbe Samardzic per l'estate: la strategia del club sarebbe quella di anticipare al concorrenza trovando un accordo con l'Udinese già a gennaio, per poi avere il giocatore a Torino da parte dell'estate.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e il calciatore avrebbe dato già il suo consenso per un possibile trasferimento. Il serbo è stato molto vicino all'Inter nella scorsa estate, ma le pretese economiche del suo entourage hanno poi fatto saltare l'accordo.

La Juventus gradirebbe la possibilità di avere il centrocampista già per il mercato invernale, ma l'Udinese sarebbe propensa a trattenerlo fino al termine della stagione per avere a disposizione un calciatore fondamentale in vista della lotta salvezza. I friulani infatti si trovano in acque di classifica non troppo tranquille e hanno appena esonerato mister Sottil (al suo posto è tornato in panchina Cioffi), quindi non paiono intenzionati a cedere i calciatori di maggior qualità a stagione in corso.

Individuato il possibile erede di Szczesny

Michele Di Gregorio potrebbe entrare nel mirino della Juventus. Il portiere del Monza si sta mettendo in evidenza sotto la guida di Raffaele Palladino. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero spendere se l'attuale titolare Szczesny non rinnovasse il contratto in scadenza nel 2025 e in particolare se dovesse partire nell'estate 2024, che rappresenta l'ultima occasione per i bianconeri di monetizzare dalla sua eventuale cessione.

La trattativa fra bianconeri e brianzoli potrebbe essere impostata per giugno.

Federico Chiesa piace in Inghilterra

Intanto Federico Chiesa che avrebbe richieste dalla Premier League, in particolare piacerebbe a Newcastle e Tottenham: il costo del suo cartellino si aggirerebbe sui 60 milioni di euro.

L'esterno offensivo ha il contratto in scadenza nel 2025 e nelle scorse settimane era circolata l'ipotesi di un rinnovo coi bianconeri: il calciatore vorrebbe un aumento dello stipendio, ma se in estate dovessero arrivare offerte allettanti dall’estero, i dirigenti torinesi potrebbero anche decidere di valutarle.