Viste le lunghe assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, la Juventus dovrà valutare l'acquisto di un nuovo centrocampista nel mercato di gennaio. Uno dei giocatori avvicinati alla società bianconera è Khephren Thuram, centrocampista francese classe 2001. Non mancano comunque le società interessate a lui e il Nizza lo valuta almeno 40 milioni di euro, per averlo la Juve potrebbe offrire cash più una contropartita tecnica come Samuel Iling-Junior.

Iling-Junior potrebbe trasferirsi al Nizza per l'acquisto di Khephren Thuram

Per superare le richieste elevate del Nizza per Thuram, la Juventus sta considerando l'idea di inserire nella trattativa il cartellino di Samuel Iling Junior, centrocampista inglese, che interesserebbe molto alla società francese.

Questa scelta potrebbe rappresentare un modo per raggiungere un'intesa vantaggiosa per entrambe le parti, considerando che Iling-Junior era stato precedentemente proposto al Sassuolo senza successo, nell'ambito dell'affare per il possibile trasferimento di Domenico Berardi.

Considerando le attuali valutazioni di mercato, con Khephren Thuram che ha un prezzo di 40 milioni di euro e Iling-Junior che vale 20 milioni di euro, la Juventus dovrebbe quindi aggiungere almeno 20 milioni di euro in cash per acquistare il centrocampista francese. L'innesto di Thuram potrebbe rappresentare un colpo importante per la Juve. Dal punto di vista dell'ingaggio invece non dovrebbero esserci problemi, visto che il centrocampista francese che potrebbe accontentarsi di uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per rinforzare il centrocampo. Uno dei preferiti gioca in Francia proprio come Thuram, si tratta del mediano dello Strasburgo Habib Diarra, classe 2004, già avvicinato alla società bianconera nel recente Calciomercato estivo. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, pare difficile arrivare a Domenico Berardi considerando il prezzo di mercato del giocatore del Sassuolo (circa 30 milioni), la società bianconera potrebbe quindi valutare il ritorno dal Toronto di Federico Bernardeschi, che arriverebbe in prestito.

Intanto Cristiano Giuntoli, il Football Director della società bianconera, ha recentemente dichiarato che valuterà attentamente la rosa attuale e a gennaio si deciderà se investire o meno a centrocampo.