Tra i profili accostati all'Inter ci sarebbe quello di Brahim Diaz, che al Real Madrid non sta trovando molto spazio e per questo motivo lo spagnolo potrebbe chiedere la cessione a giugno, mentre sembra difficile una trattativa per gennaio. Intanto anche la Lazio è alla ricerca di rinforzi di qualità in mezzo al campo in vista del prossimo anno e il nome che piacerebbe è quello di Andrea Colpani del Monza.

Inter su Brahim Diaz

Uno dei nomi al centro delle cronache di mercato dell'Inter nelle prossime sessioni è quello di Brahim Diaz. Lo spagnolo è tornato al Real Madrid dopo gli anni in prestito al Milan ma nella Capitale spagnola non sta trovando molto spazio e per questo motivo potrebbe chiedere la cessione la prossima estate.

Sono nove le presenze raccolte dal fantasista nel campionato spagnolo, partendo spesso dalla panchina, con una sola rete all'attivo, a fronte di un gol segnato in due gare di Champions League.

I nerazzurri avrebbero sondato il terreno convinti che Simone Inzaghi possa valorizzare al meglio anche il classe 1999, così come fatto con giocatori come Mkhitaryan e Acerbi, ad esempio, che venivano da annate altalenanti nella Roma e nella Lazio. Brahim Diaz potrebbe andare a ricoprire sia il ruolo di seconda punta, magari al posto di un Alexis Sanchez che va in scadenza di contratto a giugno, sia di mezzala di qualità con compiti offensivi, sostituendo Stefano Sensi, anche lui in scadenza di contratto a giugno.

Il Real Madrid, come detto, non lo considera imprescindibile e sarebbe pronto ad aprire alla cessione. L'affare potrebbe anche andare in porto con la formula del prestito, purché sia inserito l'obbligo di riscatto, che potrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro, per non correre il rischio di ritrovarselo poi nuovamente in rosa.

Lazio su Andrea Colpani

E su un obiettivo di mercato anche dell'Inter potrebbe proiettarsi la Lazio, che avrebbe messo gli occhi su Andrea Colpani. Il centrocampista del Monza sta facendo molto bene in questa prima parte della stagione come testimoniano i numeri, con sei gol all'attivo e un assist in 12 partite di campionato.

I brianzoli non hanno intenzione di svenderlo, forti di un contratto ancora lungo, fino a giugno 2028. Per questo motivo si parte da una valutazione di 25 milioni di euro che i biancocelesti, però, sono pronti ad abbassare inserendo nell'affare il cartellino di Toma Basic, valutato intorno ai 10 milioni di euro, oltre ad un conguaglio sui 15 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà visto che la concorrenza, come detto, è tanta e potrebbe scatenarsi una vera e propria asta sul Flaco.