La dirigenza dell'Inter starebbe seguendo l'evolversi della situazione relativa a Beto, attaccante portoghese già accostato in estate ai nerazzurri prima del trasferimento all'Everton. Il suo nome può tornare di moda anche nella prossima estate, alla luce delle difficoltà che sta avendo la società inglese e anche visto il rendimento al di sotto delle aspettative del centravanti ex Udinese.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Beto dall'Everton in estate

L'esperienza di Beto all'Everton sembra non essere all'altezza delle aspettative.

Nell'estate scorsa l'attaccante portoghese è stato oggetto di un notevole investimento da parte dell'Everton, che ha speso 30 milioni di euro più bonus per acquistare il suo cartellino dall'Udinese.

Tuttavia finora la sua avventura in Premier League si è rivelata finora deludente, con soli 298 minuti di gioco accumulati in questa prima parte di stagione.

La situazione di Beto è amplificata dai modesti risultati ottenuti in campo dall'Everton, che peraltro ha subito una penalizzazione di 10 punti a causa di violazioni del fair play finanziario. Questa sanzione ha relegato la squadra di Sean Dyche al penultimo posto in classifica, con soli quattro punti in totale.

Con sole 11 presenze, il centravanti portoghese ha segnato un gol e fornito un assist, rendimento che sembra non soddisfare le aspettative del club e dei tifosi. Questo contesto complicato potrebbe quindi in prospettiva spingere gli agenti di Beto a sondare la possibilità di farlo tornare in Italia e perché no proprio all'Inter, che lo aveva seguito fino a quattro mesi fa.

La possibile mossa della dirigenza nerazzurra

Nella prossima stagione la società nerazzurra potrebbe avere bisogno proprio di intervenire sul reparto offensivo e un profilo come quello di Beto, piuttosto forte sul piano fisico, potrebbe fare molto comodo. Anche alla luce delle incertezze che riguardano il futuro dei non più giovanissimi Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Inoltre il giocatore portoghese nel 2024 potrebbe costare molto meno rispetto al valore netto del suo cartellino, proprio per via dell'esperienza non troppo felice in corso in Inghilterra, oltre che per le difficoltà del club di Liverpool. Per tutti questi motivi non è escluso che Giuseppe Marotta possa provare il colpo, magari in prestito con diritto di riscatto nel corso della prossima estate.