Milan - Fiorentina le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jović, Pulisic.

In panchina: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Simić; Adli, Krunić, Loftus-Cheek, Romero; Camarda, Traorè. Allenatore: Pioli.

Our team to take on the Viola 💪#MilanFiorentina #SempreMilan

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Arthur, Duncan; González, Bonaventura, Sottil; Beltrán.

In panchina: Christensen, Martinelli; Comuzzo, Mina, Pierozzi; Amatucci, Barák, Infantino, Lopez, Mandragora; Brekalo, Ikonè, Kouamé, Nzola. Allenatore: Italiano.

Finalmente si riprende. Archiviata la sosta per le nazionali è ora di campionato, di gare serie e già di primi verdetti provvisori. Il Milan dopo un finale in calando che ha visto rimontare la squadra di Pioli di due reti a Lecce, ospita la Fiorentina vogliosa di posti alti in classifica. La partita inizierà alle ore 20.45 di sabato 25 novembre allo stadio Meazza di San Siro in Milano.

La squadra arbitrale sarà guidata dal signor Marco Di Bello della sezione AIA di Brindisi. Gli assistenti in campo saranno Dei Giudici e Margani. A bordo campo il quarto uomo sarà Rapuano con Mazzoleni al VAR e Pagnotta all'AVAR.

Di sicuro sarà una giornata speciale per Francesco Camarda il giovane 2008 ha avuto l'ok per poter essere convocato e siederà in panchina, mentre lunedì siederà tra i banchi di scuola.

Stefano Pioli ha dovuto ricorrere al giovane della primavera di Mister Ignazio Abate perchè Rafael Leao e Noah Okafor saranno assenti per infortunio mentre Olivier Giroud deve scontare due giornate di squalifica. Ecco che con il solo Luka Jovic nella panchina dei rossoneri siederà il giovanissimo Camarda che qualora dovesse mettere piede in campo batterebbe ogni record di precocità d'esordio.

Pioli deve fare i conti con l'impegno ravvicinato di Champions League che vedrà il Milan giocarsi le sue chances contro il Borussia Dortmund. Pochi allenamenti con i nazionali che hanno dovuto girare per il mondo, quindi potrebbe esserci la possibilità di vedere Tommaso Pobega a centrocampo. In attacco è probabilmente l'ultima occasione per il croato Jovic, fin qui molto deludente e al di sotto delle prestazioni auspicate. Da valutare le condizioni di Ruben Loftus-Cheek che potrebbe essere preservato per l'importante impegno di Champions. Difesa titolare per i rossoneri con Mike Maignan a difendere i pali della squadra di casa.

Nella Fiorentina c'è un dato statistico che riguarda l'ex Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista ha segnato a tutte le squadre di Serie A ad eccezione del Milan, potrebbe essere l'occasione per poter cementificare il suo record. Il tecnico Vincenzo Italiano riabbraccia Kayode e Beltran, ma dovrà punterà su Parisi come terzino destro vista l'assenza di Dodò. In attacco dovrebbe esserci Nzola con Gonzalez a girare intorno e con Kouamè che scalpita dopo esser andato a segno con la sua nazionale la Costa D'Avorio. La regia del centrocampo dovrebbe essere affidata ad Arthur con Duncan e Bonaventura che si inserirà alle spalle degli attaccanti.

Fiorentina: i convocati di Italiano per la sfida contro il Milan

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Pierozzi

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil

Milan - Fiorentina le quote e il pronostico

I bookmakers danno un leggero vantaggio per il Milan che con 2,15 dovrebbe portarsi a casa il match, il pareggio a 3,35 e la vittoria della Fiorentina a 3,50 concludono i segni tradizionali x e 2.

La quota GOL a 1,73 si lascia leggermente preferire rispetto alla quota NOGOL (2,10) Per quanto riguarda il numero di reti segnate l'OVER 2,5 a 1,95 trova molti estimatori, più lontano l'over 3,5 a 3,30. Il risultato esatto con la quota più bassa però è il pareggio per 1-1 a 6,50. seguono l'1-0 a 7,75 e il 2-1 a 9,25. Il giocatore indiziato a segnare il primo gol è Luka Jovic, l'ex di turno che con la quota 6,25 guida tutte le opzioni di rete. Seguono Nico Gonzalez a 8 e la coppia Christian Pulisic Francesco Camarda a 9.