La Juventus si sta preparando al match contro l'Inter previsto il 26 novembre. La pausa per le nazionali servirà a Manuel Locatelli nel recuperare alla micro frattura rimediata nel match contro il Cagliari, anche se le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Continassa lasciano pensare che potrebbe non recuperare in tempo per il match contro i nerazzurri. Fra le ipotesi che Allegri può valutare in caso di assenza del centrocampista italiano c'è il 4-2-3-1 con un Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Allegri valuterebbe tre possibilità nell'eventualità di dover sostituire Locatelli per Juventus-Inter

Manuel Locatelli potrebbe non essere disponibile per il prossimo derby d’Italia a seguito dell'infortunio subito sabato sera col Cagliari, che gli ha causato la frattura di una costola. Nonostante il desiderio del centrocampista di partecipare al match, la Juventus preferirebbe non correre rischi e avere la garanzia del suo pieno recupero prima di farlo rientrare in campo.

Di fronte a questa situazione, si prospettano tre ipotesi per sostituire Locatelli nel centrocampo della Juventus. La prima opzione consiste nell'impiego di Nicolussi Caviglia come titolare, mantenendo intatto il modulo 3-5-2.

La seconda opzione contempla la possibilità di spostare Adrien Rabiot nella posizione davanti alla difesa, sfruttando così il ritrovato stato di forma del giocatore.

Infine, la terza ipotesi prevede un cambio di modulo, con Rabiot e McKennie che giocherebbero come interni di centrocampo in un 4-2-3-1.

Difficile il recupero di Danilo e Alex Sandro per il match contro l'Inter

La scelta tra queste tre possibilità dipenderebbe da diversi fattori, inclusa la valutazione delle condizioni fisiche di Nicolussi Caviglia, la forma di Rabiot e la strategia tattica preferita dall'allenatore Allegri.

Intanto pare difficile anche il recupero di Danilo e di Alex Sandro per il match contro l'Inter, quindi è probabile che il tecnico Massimiliano Allegri si affidi alla difesa schierata negli ultimi match, formata da Gatti come centrale di destra, Bremer e Rugani, ammesso che la Juventus giochi con la difesa a tre.

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo attualmente l'allenatore toscano ha abbondanza: pare molto probabile un posto da titolare per Chiesa, ma resta da capire chi potrà giocare a fianco del giocatore italiano, fra Vlahovic, Kean e Milik.